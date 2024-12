Entregaron 57 viviendas en el barrio Adolfo Calle de Las Heras

El Gobernador Alfredo Cornejo, junto con el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, entregó 57 viviendas del barrio Adolfo Calle del departamento.

Estuvieron presentes en el acto la vicegobernadora, Hebe Casado; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Gustavo Cantero, y el presidente de la cooperativa, Carlos Chaparro.

Además de los adjudicatarios, familiares y amigos se congregaron en el barrio para ser testigos de la entrega de viviendas y de sus respectivas carpetas.

Estas soluciones habitacionales se encuentran dentro del programa provincial Mendoza Construye. Línea de acción 1, y fueron construidas por la empresa Tolcon SA.

El Gobernador resaltó el trabajo realizado por la cooperativa, el Municipio y el IPV. “Queríamos estar presentes y entregarlo cuanto antes. Se ha trabajado con mucha colaboración de la cooperativa en materia de gestión, también del municipio y fundamentalmente del IPV, que se cargó al hombro la gestión para poder terminar con los problemas de servicio, con los errores que se cometieron en el camino, con las trabas innecesarias. Eso ya lo superamos y aquí estamos entregándolo. Es un motivo de celebración para las familias, pero les aseguro que también es para el Gobierno”, afirmó.

El intendente de Las Heras destacó a los socios de la cooperativa que tuvieron que soportar el mal trato de las autoridades de la gestión municipal anterior.

“Se ha hecho un gran trabajo, más allá de la intervención del Estado. Esto es un logro propio de los socios que se aguantaron en muchas situaciones presiones, malas prácticas de parte de las autoridades de la gestión anterior, particularmente de su intendente y de su secretaria de gobierno. Ahora les va a tocar vivir en este lugar en la Navidad y el Año Nuevo, espero que lo puedan disfrutar con su familia”, dijo.

Foto Gentileza

Cornejo sostuvo que el acto era una gran oportunidad para hablarle no solo a los adjudicatarios, sino también a muchos mendocinos que también están esperando la vivienda propia.

“El costo de construir una vivienda es un costo altísimo para el cual 9 de cada 10 mendocinos, si no tienen un financiamiento adecuado del Estado, no pueden acceder a la vivienda propia. La mayoría de los mendocinos, que no nacieron en una cuna de oro, necesitan un crédito generoso para construir una vivienda de este tipo y hay distintas modalidades en la que hemos intentado ir construyendo viviendas”, explicó.

El mandatario señaló que la falta de crecimiento de la economía nacional, junto con la alta inflación, generan que los créditos hipotecarios no sean accesibles para todos, todo lo contrario.

“De cada 10 mendocinos, uno reúne los requisitos del crédito. Es decir que está disponible para los que ya tienen dinero, no está para los que necesitan ese dinero. En la medida que no se arregle la macroeconomía, que no depende del Municipio ni de la Provincia, y no se restablezca el crédito hipotecario, va a haber muchos mendocinos esperando la vivienda propia”, afirmó.

El Gobernador destacó que la obra pública en Mendoza no ha parado. “A pesar de que el Gobierno nacional paró la obra pública, nosotros no la hemos detenido en ningún momento, y pueden dar fe de eso las empresas constructoras y este barrio en particular que hemos terminado. Así pretendemos seguir trabajando y, si la economía se estabiliza, Mendoza está preparada para crecer y hacer más viviendas. Algunas, con el subsidio estatal, y estos créditos que son generosos por parte del IPV, pero necesitamos que se restablezca el crédito hipotecario para que el sector trabajador, los de clase media, accedan al crédito hipotecario en forma rápida y los sectores privados hagan sus casas, sus departamentos y la gente vaya accediendo”.

Además, resaltó el compromiso que deben tener los adjudicatarios de estos programas de vivienda. “Queremos ir subsidiando al que menos tiene y ayudando al que más tiene, pero todos con esfuerzo. El que menos tiene también tiene que pagar su cuota, hacer la rueda y el círculo virtuoso para que podamos seguir haciendo esas viviendas y no aflojar a ninguno de estos programas”.

Acerca de las viviendas

Se tratan de viviendas unifamiliares prototipo Oasis Compuestas de estar comedor, cocina, lavadero interno, dos dormitorios y baño. La superficie de las viviendas es de 62,50 m2.

Las unidades cuentan con tanque elevado, calefón solar y termotanque, carpintería de aluminio en ventanas, cielorraso de roca de yeso. Poseen instalación de gas preparada para gas envasado y para futura red de gas natural.

Durante el período que abarca desde diciembre de 2015 hasta la actualidad se han entregado en Las Heras 1244 viviendas y se han realizado 236 mejoramientos.