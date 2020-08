Enfermeros que trabajan en Renacer advirtieron sobre los riesgos y vulnerabilidad del empleo

Personal de salud viene advirtiendo sobre las condiciones de trabajo y los riesgos que corren por encontrarse en la primera línea de contagio con el virus Sars CoV-2.

Sobre esto llamaron la atención trabajadores del área sanitaria que se ha desempeñado en el instituto Renacer, de Junín, donde los últimos días se ha presentado particularmente virulenta la infección entre internados y personal.

Dos enfermeros del lugar hicieron pública su opinión para destacar estos aspectos y hacer particularmente visible la precariedad y vulnerabilidad en que trabajan muchos en el sector Salud, algo que se viene denunciando hace tiempo y ganó notoriedad con la pandemia.

“Pido humildemente al gobernador, al sistema y a quien le competa mi nombramiento, mis derechos como profesional a un sueldo digno y estabilidad laboral”, reclamó en una red social una enfermera que hace 7 años trabaja como contratada en el área sanitaria de Junín, según dijo.

Mencionó además que, como otros, fue dejada fuera del bono que recibió el personal de salud en el marco de la pandemia ya que los centros de salud no fueron incluídos por considerarse de menor riesgo al no tener internados.

La mujer dijo ser sostén de familia y que ese sueldo es su único ingreso. Menciona además haber tomado las medidas de prevención y haber hecho la asistencia correspondiente en el lugar porque es su trabajo.

En este centro están internadas personas con discapacidad.

En tanto, el otro enfermero, que resultó infectado y tiene Covid-19 apeló al mismo medio para dar un mensaje alentador a sus compañeros y una advertencia. “No me contagié en juntada ni en salida clandestina, lo hice cumpliendo con mi deber, les pido que se cuiden y extremen las medidas de higiene, eviten salir si no es necesario, a mis colegas, compañeros y amigos que no bajen los brazos, que sigan esta batalla , hay que ganarle a este virus y a mi familia, gracias por el apoyo incondicional”, expresó.

Hay que señalar que parte de la problemática que se advierte ante los contagios es que muchos trabajadores de la salud tienen pluriempleo y pueden trasladar el virus, algo directamente asociado a las condiciones laborales y los ingresos insuficientes.