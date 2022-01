Enero ya tiene más del doble de muertes por Covid-19 que el mes anterior en Mendoza

La tercera ola de la pandemia sigue golpeando al país y Mendoza no es ajena a la situación. La llegada de Ómicron y el exponencial aumento de casos no da tregua. Si bien esta nueva variante se caracteriza por ser una cepa más benévola, afectar menos los pulmones y generar cuadros más leves en aquellos que padecen la infección, tal como lo habían advirtido los especialistas el aumento explosivo de casos tarde o temprano provocaría el incremento de cuadros graves e incluso muertes.

Esta situación se ve reflejada en los reportes oficiales del Ministerio de Salud de la provincia, en donde se puede ver que en los últimos dos meses el aumento de fallecimientos se ha duplicado. En el mes de diciembre el informe del ministerio reportó 24 muertes por Covid-19, mientras en lo que va del mes de enero ya se han registrado 58 fallecimientos, lo que muestra un aumento notable.

En concordancia con lo que indican los números, la doctora e infectóloga María Victoria Codina explicó que “esta enfermedad no mata instantáneamente al momento en que se produce el contagio, sino que queda incubándose, se empieza a manifestar, entra en un período de agravamiento y después viene el fallecimiento”. “Todo ese proceso dura algunas semanas, entonces si semanas previas tuvimos un aumento progresivo del diagnóstico de casos, ahora, semanas después, se empieza a reflejar con el aumento de la mortalidad”, agregó en diálogo con Los Andes.

Si bien en un comienzo el crecimiento exponencial de los casos no tuvo el mismo efecto en las cifras de terapia intensiva e internación, ya que el aumento no era en la misma medida que los contagios, hoy la realidad muestra que los casos graves y los fallecimientos van lamentablemente en alza.

Días atrás lo advertían desde los efectores de salud, dando a conocer que poco a poco el sistema se encuentra estresado. Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Mendoza (Aclisa) informaron, en su último reporte semanal, que la ocupación en terapia es de 96%, lo que representa prácticamente una ocupación plena.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud, en el informe que corresponde a la semana del 14 al 20 de enero de 2022, reflejaron que el factor ocupacional en el Gran Mendoza es del 47,10%, mientras que el 41,22% corresponde a todo el territorio mendocino.

Para la doctora Codina, el porcentaje de fallecidos por Covid-19 de esta semana “está todavía en un valor lógico”, teniendo en cuenta la cantidad de casos diagnosticados. “El problema es que los contagios no cesan, todavía no hemos llegado a la meseta”, manifestó, por lo que afirmó que “la ocupación de camas de emergencia sin dudas sigue siendo el termómetro de la situación epidemiológica”.

En el mismo sentido, detalló: “Es por eso que en realidad el número que nos tiene que preocupar mucho es la tasa de contagios que estamos teniendo ahora. Eso se traduce en un aumento de la ocupación de las salas de internación, y posteriormente en un aumento de la mortalidad”.

Así las cosas, la médica e infectóloga advirtió que “es esperable que estos números los tengamos algunas semanas más, teniendo en cuenta que todos los días vemos mucha cantidad de casos diagnosticados”. Por eso, explicó, le preocupa que “todavía no llegamos a la meseta y no sabemos cuándo va a parar esto”.

¿Por qué hay más fallecidos?

Los datos reflejan que los cuadros de gravedad por la infección y los fallecimientos están vinculados a pacientes con comorbilidades, esquemas incompletos de vacunación, o sin vacunación. Es por esto que los profesionales destacan que la baja en los casos graves no sólo se debe a que Ómicron es una variante menos dañina sino al elevado número de vacunados con el que cuenta la provincia.

Esta realidad se puede ver en comparación con años anteriores, donde el número de casos era mucho menor mientras que el número de fallecidos era considerablemente mayor. Así se puede observar en los meses en que Mendoza registró más muertes: en mayo de 2021 se informaron 1.235 muertes, en junio del mismo año 1.250 y en octubre de 2020 el registro fue de 494 fallecidos.

En este sentido, Mariano Garavaglia, médico clínico y de familia, explicó: “Hace tres semanas a nivel nacional se registraban unas 50 muertes aproximadamente por día, hoy (miércoles) reportaron 260. Es cierto también que las muertes por la infección ocurren en los hospitales y las internaciones son muy largas y suelen haber demora en la carga y reporte”.

Y agregó: “En un mes hemos tenido un tercio de los contagios que tuvimos en dos años, incluso es posible que sean muchos más los casos. Para ejemplificar la situación, hoy podemos tener en el país 300.000 casos por día y 260 fallecidos, comparándolo con abril del año anterior que teníamos 30.000 casos y 500 muertos. La letalidad ha disminuido notoriamente y eso se debe a la vacuna en primer lugar y, en segundo lugar, a que la variante predominante es muy contagiosa pero en general no toma pulmón”.

Asimismo, Garavaglia recalcó que hoy el 80% de los pacientes internados en terapia intensiva padecen algún tipo de comorbilidad grave como obesidad mórbida, cáncer, tratamientos con corticoides, o bien pacientes no vacunados o con esquemas incompletos. “A causa de esto es que hace meses se habla de la pandemia de los no vacunados o inmunocomprometidos. Sin estos pacientes no habría prácticamente muertes”, senteció.

“Si la gente se vacuna está protegida y hay que seguir cuidándose. Si algo hemos aprendido del coronavirus es que es un virus con una altísima capacidad de cambio y no sabemos si pueda venir otra variante benigna como Ómicron. La pandemia no ha terminado y no va a terminar hasta que no se infecten o vacunen el 70% de las personas del planeta”, advirtió el médico.

Hasta el momento la provincia de Mendoza registró 4.738 fallecimientos por Covid-19.