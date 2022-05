Encontró 70 mil pesos y se los devolvió a su dueño: “Yo me quedé feliz porque hice un acto de bien”

Un empleado de comercio encontró 70 mil pesos en una bolsa y se los devolvió a su dueño. La rápida reacción del joven quedó grabada en un video que se volvió viral.

El hecho, que se dio a conocer este martes, ocurrió a fines de la semana pasada en el barrio San José, en Temperley. Kevin Leonel Gordillo, de 21 años, vio que un jubilado que pasaba por la puerta de su trabajo dejó caer un paquete al suelo. “No dudé un segundo en devolverle el dinero”, aseguró el joven comerciante al medio local Brown online.

En el video se puede ver el momento exacto en el que el anciano deja caer la bolsa con los 70 mil pesos. Casi de manera inmediata, Gordillo sale corriendo del local y lo levanta.

“Pasó un señor de unos 80 años que usaba la silla de ruedas como de bastón porque no podía caminar bien y desde adentro del local vi que se le cayó una bolsa. Enseguida salí corriendo, levanté la bolsa y observé que eran fajos de 500 y de 1000 pesos que enseguida se lo devolví”, contó el muchacho.

“El señor me agradeció, me dijo que tenía que depositarlos en el banco y se fue”, dijo el joven sobre su encuentro con el jubilado. “Yo me quedé feliz porque hice un acto de bien”, cerró.