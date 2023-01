Rodrigo Salguero, el joven mendocino de 26 años que había viajado a Ecuador y de quien no se tenías datos sobre su paradero ni información desde el jueves 19 de enero, fue hallado en las últimas horas en Máncora (Perú). Así lo confirmó el embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fuks.

En declaraciones a Infobae, Fuks confirmó la noticia cerca del mediodía de hoy. hace exactamente una semana, Salguero había salido desde Olmedo hacia Santa Ana, en Ecuador. Y a partir de ese momento no hubo más datos ni volvió a reportarse con su familia y sus amigos.

Encontraron en Perú al joven mendocino que había desaparecido en Ecuador hace una semana. Foto: Gentileza.

Rodrigo había sido víctima de un robo cuando llegó a Olmedo, lo que habría sido determinante para que decidiera abandonar esa ciudad. Todo este contexto no hicieron más que preocupar y enrarecer más la situación, aunque ahora se sabe que Rodrigo está sano y salvo.

Su hermano viajó a Ecuador para buscarlo

Durante las últimas horas, Leandro Salguero (hermano de Rodrigo) viajó a Ecuador para seguir de cerca cualquier novedad relacionada a la investigación sobre el paradero de su hermano. Sin embargo, ya en suelo ecuatoriano, Leandro recibió la tranquilizadora noticia de que su hermano había aparecido sano y salvo en la ciudad balnearia de Máncora (Perú).

Hace unos días, luego de que se difundiera en las redes sociales la noticia sobre la desaparición del joven de 26 años y se iniciara una colecta para que su familia pudiera viajar a buscarlo, el Consulado de Argentina se involucró. Así fue como su hermano (Leandro) pudo viajar ayer.

Precisamente las últimas novedades que tenían de parte de un lugareño era que a Rodrigo le habían robado y que no estaba bien “ni anímica ni psicológicamente”. Más si se tiene en cuenta que está viajando de mochilero por primera vez.

Hace unos días, Nicolás Santoni -amigo de Rodrigo- dijo a Los Andes que era “fundamental ir a buscarlo rápido”.

La viralización del hecho fue muy rápida, así como también de la colecta de dinero para que la familia de Rodrigo pudiera viajar. Y la colaboración de los mendocinos no tardó en llegar.

“Ha sido increíble lo de la gente, hemos recibido un montón de ayuda. Estamos muy agradecidos”, dijo Nicolás, amigo de Rodrigo.

Lo único que sabían -hasta hoy- los familiares y amigos de Rodrigo es que el joven mochilero había salido desde Olmedo hacia Santa Ana o Portoviejo, dos localidades cercanas al pueblo. Además, aclararon que el joven “andaba sin documentos”, consecuencia del robo.

Su recorrido y las últimas noticias

Luego de viajar por Perú, el 12 de enero Rodrigo Salguero fue hacia el Norte, para ingresar a Ecuador. Lo que sus amigos sabían hasta esta mañana era que había llegado a Olmedo el sábado 21, un pueblo de poco más de 2.000 habitantes y a unos 175 kilómetros de Montañita. “Se ha estado quedando en la casa de una familia, de un agricultor en Olmedo. El martes 24 salió de esa casa y volvió el jueves 26 sin nada, entonces esta familia le ofreció ayuda”, relató Nicolás Santoni.

Según cuentan sus amigos, al regresar al hogar de la familia que lo hospedó, Rodrigo no aceptó quedarse y solo preguntó dónde había un cajero de un banco estadounidense en particular, intuyen que para retirar dinero.

Incluso, los últimos mensajes del joven rivadaviense con alguien cercano habían sido con un amigo, para coordinar el envío de dólares hacia una cuenta de ese banco. “Fue lo último que habló y Rodri no contestó más, ni por Instagram, ni por WhatsApp, y el teléfono que tenía ya no da más”, expresó Nicolás a Los Andes hace unos días.

Cuando preguntó, la familia le respondió que en Olmedo no había cajeros, y que para encontrar uno debía viajar a Santa Ana, a 34,8 kilómetros, o a Portoviejo, por la misma ruta a 54,6 km de donde estaba.

Lo cierto es que los ecuatorianos no pudieron retener a Rodrigo, pero no se quedaron tranquilos: “Cuando Rodri salió de esa casa es cuando se comunican con el hermano, porque no lo vieron bien, ni anímica ni psicológicamente”. Entre los mensajes de difusión, de hecho, sugieren que le habrían robado sus pertenencias y que estaba en una “crisis” emocional.

Lo cierto es que esa familia de agricultores en Olmedo haía sido la última que dio información a los amigos de Rodrigo, y desde allí que no se supo más de él.