En San Rafael los prestadores no dan más y quieren abrir al turismo interno

El sector turístico en San Rafael está expectante ante la posibilidad de volver a trabajar con visitantes de Mendoza.

A mediados de junio, Mendoza habilito el turismo interno bajo estrictos protocolos para prevenir el coronavirus, pero el intendente Emir Félix acompañado por los prestadores turísticos solicitó demorar la apertura hasta el 26 de junio para adecuarse a las medidas sanitarias.

Cuando se cumplió la fecha límite, Félix realizó una nueva petición y demoró el regreso de la actividad una semana más. El plazo vence hoy, sin embargo en las últimas horas el jefe comunal condicionó el ok a un dato: si hay o no circulación comunitaria del virus en el Gran Mendoza.

“El sector quiere abrir, necesitamos trabajar y hoy tenemos prevista una reunión con el intendente, pero ya nos anticipó que se quiere cerciorar de que no haya circulación comunitaria del virus en Mendoza. Solicitó información al Ministerio de Salud porque está el temor de que se abra todo y pueda ingresar el virus de afuera, cuando nosotros no lo tememos”, reconoció Gabriel Bessone, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael.

La alternativa sería abrir la actividad exclusivamente para los turistas del sur mendocino, no obstante Bessone admitió que “para que la movida sea significativa tiene que haber gente de todo Mendoza”.

El dirigente aseguró que los más de 100 días paralizados fueron catastróficos para el sector y a esta altura “se nos acabó la nafta, es imposible sostener los costos, uno no paga ingresos brutos o IVA porque no se trabaja pero hay que abonar sueldos, energía, impuestos, es imposible seguir así. Al paso que vamos, no llegamos a fin de año”.

El presente negro y un futuro todavía más catastrófico que describe Bessone está respaldado por un estudio que realizó la Cámara de Comercio sanrafaelina.

A través de la específica de Turismo de la entidad empresaria hicieron una encuesta masiva entre los prestadores y las cifras finales son alarmantes. De no haber cambios “dentro de los próximos 3 meses más del 94% podría cerrar sus puertas o se encontraría obligado a cambiar la actividad o rubro”.

Al hilar fino en la información reunida por la encuesta, “el 32,4% de los prestadores turísticos aseguro que no puede mantener su emprendimiento durante más tiempo. Entre los argumentos expresados se destaca no poseer ahorros, encontrarse en la actualidad al borde de la quiebra, poseer cargas y costos laborales excesivos, o ya no contar con recursos económicos desde hace varios meses, entre otros”, se detalla.

En el caso del 67,6% restante, indicaron que sí podrían subsistir pero condicionados a los siguientes períodos: por otros 15 días, solo el 36,1%; unos 30 días más el 19,7%; si fuera por los próximos 60 días, apenas el 6,6%. Si la inactividad continuará por otros 90 días, aguantaría solamente el 5,7%.