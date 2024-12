El Gobernador Alfredo Cornejo y el superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, presentaron este miércoles obras de riego financiadas por el Fondo del Resarcimiento, que beneficiarán a ciudadanos del Valle de Uco.

El anuncio se realizó en las instalaciones de la Unión Vecinal de Eugenio Bustos. Estuvieron acompañados por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui; el legislador nacional Lisandro Nieri; y los intendentes de Tupungato, Gustavo Aguilera, y de San Carlos, Alejandro Morillas.

De esta manera, el Ejecutivo reafirma su apoyo a la agroindustria mediante obras clave del Plan Maestro para el Sector Hídrico, que buscan optimizar el uso del agua y garantizar la sostenibilidad del riego en el Valle de Uco.Con una inversión estimada de US $125.200.000, las obras buscan mejorar la eficiencia del riego, reducir las pérdidas por infiltración y asegurar un suministro hídrico más confiable para los productores.

En San Carlos, Cornejo y Marinelli presentaron obras de riego financiadas por el Fondo del Resarcimiento

Además, este proyecto garantizarán un sistema de riego flexible, permitiendo a los usuarios programar el riego según las necesidades de su suelo y cultivo, mediante las metodologías de riego acordado y riego a la demanda.

“Sabemos que sin poner dinero agregado a la agricultura es difícil sostenerla”El Gobernador Cornejo anunció este proyecto para mejorar la productividad agrícola en la zona, a pesar del difícil contexto económico. Aseguró que la obra está bien planificada y respaldada técnicamente, buscando resultados efectivos. “No es una inversión menor, no solo por el monto, sino por la solvencia técnica que tiene detrás, que está estudiada para que realmente brinde resultados”, puntualizó.

En San Carlos, Cornejo y Marinelli presentaron obras de riego financiadas por el Fondo del Resarcimiento

En este sentido, el mandatario explicó que estas obras hídricas enfatizan la necesidad de sostener la agricultura ante la creciente competencia y los avances tecnológicos que han abaratado su producción.”Queremos que haya recupero, que se paguen las obras, pero sabemos que sin poner dinero agregado a la agricultura es difícil sostenerla”, aseveró el Gobernador y sumó que “cada vez es más difícil, mucho más difícil ser competitivos en materia agrícola, por eso nos sentimos orgullosos de proteger la agricultura”.

Además, el Gobernador sostuvo que la agricultura en Mendoza se enfrenta a desafíos de competitividad y escasez de agua. “En Mendoza confiamos en nuestra agricultura. Convive una agricultura muy competitiva, a pesar de los desastres macroeconómicos de los gobiernos nacionales” remarcó y agregó que “nosotros aspiramos a que toda la agricultura de Mendoza sea competitiva en los tiempos que vienen”.

Luego, el mandatario mendocino señaló que con estas políticas se busca optimizar recursos mediante subsidios e inversiones en irrigación, con el objetivo de promover un uso eficiente del agua y garantizando la sostenibilidad del sector agrícola. “Tenemos mucho menos agua que hace 50 años atrás. Pero eso no debería ser un problema si la administramos bien, si la administramos eficazmente, si no la perdemos, si no la derrochamos” declaró al tiempo que afirmó que “estos proyectos contemplan esos conceptos. Por eso nos sentimos orgullosos de este tipo de obras”.

En San Carlos, Cornejo y Marinelli presentaron obras de riego financiadas por el Fondo del Resarcimiento

“Con este esquema y con este tipo de obras hay incentivo a la inversión privada”Marinelli, por su parte, detalló que este proyecto presenta un modelo de riego solicitado por la sociedad rural, que busca mejorar la productividad y rentabilidad de los productores mediante sistemas de riego a demanda, garantizando eficiencia hídrica y participación activa en las obras.

”Lo que busca este modelo de obras es la libertad que tiene el productor de decidir cuándo le hace falta el agua y cuánta agua le hace falta, porque es el que mejor sabe” y añadió que de esta manera aumenta la productividad. También aseguró que mediante estas obras “empezamos a medir el agua, empezamos a medir si realmente lo que se compromete anualmente le llega verdaderamente o no al productor y a quien le tiene que llegar”.

En San Carlos, Cornejo y Marinelli presentaron obras de riego financiadas por el Fondo del Resarcimiento

Así, el Superintendente General de Irrigación afirmó que “con este esquema, con este tipo de obras y con este manejo hay incentivo a la inversión privada”, al tiempo que mencionó que “no solamente es esperar que se haga la obra, sino ir trabajando dentro de la finca porque también nos obliga a mentalizar de alguna manera distinta cómo usar el agua dentro de ese espacio”.

Acerca de las obras

Estos son los detalles del proyecto hídrico para el Valle de Uco financiadas por el Fondo del Resarcimiento:

Modernización del sistema de riego canal Calise

Modernización del sistema de riego Paraje de Altamira

Modernización del sistema de riego Yaucha área Pareditas

Modernización del sistema de riego Yaucha – presurización de la Rama Dumas

Modernización del sistema de riego canales Manzano, Melocotón y Vista Flores

Modernización del sistema de riego Arroyo Grande

Modernización del sistema de riego área Gualtallary