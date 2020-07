En qué cambiaría el escenario en Mendoza si se confirma la circulación comunitaria

Desde la llegada del nuevo coronavirus al suelo mendocino, el interrogante sobre si hay o no circulación comunitaria reaparece cada dos por tres, casi como una línea que marca el límite de hasta donde se puede tirar de la cuerda, si hay que preocuparse más o implementar mayores restricciones.

Aunque Mendoza venía más o menos tranquila con mesetas sin nuevos infectados, mañana se cumplen tres semanas desde que comenzaron a detectarse casos positivos a diario. Aunque en general se trata de cadenas de contagios en conglomerados, lo cierto es que hay varios que están en investigación epidemiológica sin nexo claro.

Entonces reaparece la famosa pregunta: ¿Qué pasa si se declara la circulación comunitaria?

Diagnóstico

Hasta ahora se ha hecho detección de motivos y seguimiento de contactos lo que ha permitido aislarlos y controlar la cadena de contagios. Si hubiese circulación comunitaria esto ya no sería tan simple de resolver y no podría definirse dónde está el foco de infección.

En el ministerio de Salud de Mendoza hay quienes creen que no puede controlarse tan fácilmente un virus y que las probabilidades de que se llegue a esa instancia es casi inevitable.

De hecho, al ser consultado recientemente el gobernador Rodolfo Suárez al respecto, y pese a que se hace énfasis en que no hay, éste prefirió evitar ser tajante en la negativa.

Desde el área sanitaria tienen un parámetro como principal termómetro: “el sistema de salud no lo está detectando, si hubiera estarían las guardias llenas de gente sintomática y no sucede”, manifestó una de las infectólogas que asesora al gobierno.

Para el doctor Sergio Saracco, director del Observatorio de Salud Pública de la facultad Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, es una discusión que para lo comunidad no tiene sentido. Remarcó que si hubiese debería cuidarse de la misma manera que lo hace ahora, suponiendo que el virus puede estar en quien se tiene enfrente y tomando medidas preventivas. Subrayó que habrá que tener estos cuidados hasta que aparezca la vacuna.

“Es una cuestion tecnica (...) discutir esto es equivocar el diagnóstico, la comunidad tiene que entender que es un virus pandémico que se transmite por las gotas de saliva y mucosidad nasal, la otra discusión quedará para ámbitos académicos o áreas epidemiológicas”.

Lo comparó con el VIH y dijo que hay que cuidarse siempre, especialmente con distancia social, uso de tapaboca y lavado frecuente de manos.

Cambios en los protocolos

Es esperable que de determinarse que hay circulación comunitaria del Sars Cov-2 haya cambios en los protocolos de actuación, lo que incluye definición de caso y formas de abordaje.

Es algo que ya se vio en el AMBA, el área Metropolitana de Buenos Aires, que concentra la mayoría de los casos del país.

Hay que tener en cuenta que los parámetros generales los fija Nación pero Mendoza tiene sus propios protocolos ya cada provincia se adapta a su situación epidemiológica.

Actualmente en Mendoza se considera caso sospechosos a quien con síntomas, estuvo en contacto con alguien infectado y diagnosticado positivo o en zona de circulación del virus. Así era en todo el país hasta que el 13 de mayo el gobierno nacional modificó el criterio, esto en función del aumento de circulación del virus. Sin embargo, esto sucedía en algunas zonas, particularmente AMBA y Chaco.

El subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, señaló que a partir de entonces se sumaría como criterio para un caso sospechoso si la persona tiene alguno de los síntomas y se encuentra en un conglomerado donde circula el virus.

“En aquellos lugares donde hay transmisión comunitaria si hay un diagnóstico de neumonía y sin otra etiología que explique el cuadro clínico, se debe sospechar de Covid-19 . Y si hay una infección respiratoria aguda grave sin etiología en un ámbito donde no hay transmisión local, también hay que sospechar de coronavirus”, remarcó.

Una fuente del Ministerio de salud local explicó que si hubiese circulación comunitaria ya no se hará una investigación y seguimiento de contactos estrechos. En esos casos al detectarse un positivo se aísla esa persona y sus convivientes.

También sucede que si se trata de un paciente con cuadro leve no es necesario permanecer internado sino que puede quedarse en su domicilio. Tampoco esperar dos PCR negativos sino que si tras diez días de internación el paciente mejora puede seguir la recuperación aislado en su domicilio.

Medidas y escenarios

Entre las medidas usuales que se han tomado en dichas circunstancia se cuentan: retorno a fases más estrictas de aislamiento obligatorio

-más restricciones a la circulación de personas

-impedimentos para usar el transporte público con exclusividad de trabajadores esenciales, tal cual se implementó esta semana en zonas de circulación activa.

-cierre de actividades que no presten servicios esenciales

De ocurrir y no lograr controlarse, ya se ha visto lo que sucedió en países donde los contagios crecieron de manera exponencial. Ha implicado colapso del sistema de salud e incremento de los fallecimientos ya que no se puede asistir a todos debido a la insuficiencia de recursos. Es lo que se buscó evitar en Argentina implementando el aislamiento de manera temprana: aplanar la curva para que el sistema estuviera más preparado y no tuviera tanta demanda junta.

También hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas transita la enfermedad con cuadros leves e incluso asintomáticos. Además hay muchas posturas: una de ellas asegura que habrá que adaptarse y pensar en la posibilidad de que el virus quede circulando mucho tiempo como cualquier otro que causa enfermedades respiratorias. Otros expresan que se irá generando inmunidad comunitaria en la medida que haya más contacto con el microorganismo.

En este sentido se expresó Saracco quien dijo que es lo que se cree que ha ocurrido el Europa. “Pasaron de miles de infectados a nada (...) lo que sucede es que decae la sensibilidad al virus, la gente genera anticuerpos, lo que no se sabe es cuánto dura la inmunidad”, explicó.

“Una hipótesis es que se generan anticuerpos, no se ve que los franceses o españoles estén caminando dentro de una cápsula y los vuelos están llenos - agregó- los brotes pueden estar en grupos donde no hubo circulación de virus, por eso quizás decaiga en Buenos Aires y haya un brote en Catamarca”.

Zonas con circulación

Actualmente en el país se han declarado las siguientes como zonas de circulación comunitaria:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En Provincia de Buenos Aires: Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires

En Provincia del Chaco:

Resistencia

Barranqueras,

Fontana

Puerto Vilelas

En Provincia de Neuquén:

Ciudad de Neuquén

Plottier

Centenario

Provincia de Río Negro:

Cipoletti

General Roca