En octubre aumentó el ritmo de atención en las plantas que realizan la revisión técnica obligatoria

Desde marzo de este año en nuestra provincia la revisión técnica de los vehículos es obligatoria, sin embargo, el gobierno provincial estableció un cronograma para dar un plazo a que los mendocinos pudieran completar este requisito. Es por esto, que las multas por no tener la oblea que acredita que el vehículo está en condiciones recién comenzará a correr a partir de enero de 2022.

Al ser consultado por Los Andes, Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara de RTO Cuyana, informó que, hasta septiembre, los vehículos que habían realizado la revisión técnica eran aproximadamente unos 36000 rodados, es decir solo el 5% del total que debía realizarla. Hoy, un mes después la realidad es otra, y es que según Toranzo la cantidad se ha duplicado, e incluso en algunos casos se triplicó la asistencia promedio. Los datos indican que en nuestra provincia los vehículos verificables son cerca de 700 mil, esto incluye camiones, acoplados y semi acoplados con un año de antigüedad, motos de dos años, y autos, camionetas y furgones de tres años.

La proximidad de las vacaciones hace suponer que poco a poco el número de mendocinos que decidan regularizar su situación irá en aumento en los meses siguientes. Y es que quienes estén pensando en salir de vacaciones a otras partes del país sin tener la revisión realizada pueden arriesgarse a recibir una multa, hasta inclusive la retención del vehículo o del carnet de conducir.

Si bien el gobierno provincial implementó un cronograma para cumplimentar con el requisito según la patente, que comenzó en marzo con la terminación 3 y finaliza el 31 de diciembre con la 2, desde los talleres cuentan que debido a la baja demanda no se está limitando la atención a tal requisito, sino que se atiende a todo aquel que saque turno.

Sin embargo, en los próximos meses, y por el aumento de la demanda, se podría generar falta de turnos, esperas y otros inconvenientes “En los últimos días la demanda ha aumentado, pero es bajo el movimiento. Hoy estamos atendiendo a quien venga con turno, pero cuándo crezca la cantidad de vehículos vamos a tener que atender por número de patente, darle la prioridad” explicó Carlos Quiroga encargado de RTO Servicio Express.

La realidad es que hoy la mayoría de los ciudadanos escapan a realizar la revisión, ya sea por cuestiones económicas o por falta de tiempo. Desde los talleres remarcan que los montos no son impagables y que los tiempos de verificación son cortos y en general no exceden los 30 minutos. “La prueba no es tan exigente, con el mantenimiento que le hayan hecho al vehículo no van a tener inconvenientes, es poco probable que no pasen la verificación. Ahora sí, aquellos autos que están tuneados, van a tener que volver a dejarlos como de fábrica porque no van a pasar la verificación”, remarcó Quiroga.

Además, el encargado del taller detalló que las fallas más comunes que han encontrado en las revisiones están relacionadas con el tren delantero, el sistema de frenos, y en algunos casos en el sistema de luces, muchos han sufrido modificaciones en las lámparas, y amortiguaciones.

En cuanto a los resultados de la verificación Quiroga explicó que puede ser aprobado: en este caso el vehículo no presenta deficiencias y se le otorgará la oblea circular por el periodo de un año. Condicionado: lo que indica que el vehículo denota deficiencias que exigen una nueva inspección, será válido para circular solo por sesenta días hábiles inmediatos a su emisión. Este certificado será emitido por una sola vez y deberá consignar la fecha límite para efectuar la nueva verificación. Vencida la fecha límite no podrá emitirse otro certificado como condicionado y se considerará automáticamente a dicho certificado como rechazado, sin necesidad de declaración alguna por parte del Centro de Revisión Técnica. La nueva verificación abarcará solo las partes que fueron rechazadas.

Y en el peor de los casos el resultado puede ser rechazado: en esta situación no se permitirá que el vehículo circule por ofrecer riesgos a transportados y/o terceros. El certificado deberá consignar expresamente que el vehículo no se encuentra autorizado para circular en la vía pública. El vehículo deberá ser retirado del Centro de Revisión Técnica en un remolque contratado por el usuario.

Es importante destacar que la RTO tiene por objeto prevenir y evitar los accidentes de tránsito causados por defectos del vehículo, y disminuir la contaminación ambiental.

Cuánto cuesta, dónde se realiza y requisitos

A la hora de realizar la revisión técnica obligatoria hay que tener en cuenta cuales son los lugares habilitados para hacerlo para evitar inconvenientes. En nuestra Mendoza son 17 talleres habilitados en distintas partes de la provincia, y se trabaja con sistema de turnos. Por medio de la página https://rto.mendoza.gov.ar/ se puede consultar la ubicación de los mismos.

Es importante saber que a la hora de asistir a la revisación se deberá contar con una serie de requisitos como: licencia de conducir vigente, constancia del seguro, tarjeta o cédula verde o azul, DNI y habilitación del equipo de gas (oblea) en caso de que sea un vehículo con GNC. Además, el vehículo debe tener matafuegos, botiquín de primeros auxilios, triángulo reflectante y chaleco refractario.

En cuanto al valor de la RTO, por el momento los montos son de $905 para las motos de menos de 300cc, para las motos mayores de 300cc el precio es de $1.650, $2.395 para los autos, $2.660 para las camionetas y $3.300 para los camiones. Es importante señalar que a partir de noviembre los montos se modificarían.

Los controles que se realizan sobre los vehículos en la revisión técnica son los siguientes: sistemas de frenado, dirección, suspensión, transmisión, rodamiento e iluminación. Además, se miden el nivel de intensidad sonora, silenciador y sistema de escape, y la emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos. También, el estado general de vehículo y carrocería, elementos salientes o cortantes, deterioros, guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, altura, puertas, capot y baúl, parabrisas, luneta y cristales laterales, limpiaparabrisas, espejos retrovisores, y dispositivos del sistema de instrumental y registro de operaciones. Asimismo, accesorios de seguridad y elementos para emergencia tales como cinturones de seguridad, apoya cabezas, extintores o matafuegos, balizas triángulo reflectante, chaleco refractario y botiquín de primeros auxilios.