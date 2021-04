En Mendoza ya intentan detectar si circulan las nuevas variantes de coronavirus

“La situación epidemiológica actual, con un incremento de casos, sobre todo en el área metropolitana la última semana, indica que allí ha comenzado el aumento relacionado al inicio de otra ola epidémica (de coronavirus )”, destacó la directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, en diálogo con Los Andes.

Esto es algo que ya se anticipó en el escenario nacional y a lo que no ha podido escapar Mendoza . En este contexto, el país tampoco pudo evadir el ingreso de tres de las cuatro variantes que más preocupan al mundo, escollo que por ahora Mendoza está sorteando, ya que no se han detectado en los análisis recientes.

Es que las autoridades sanitarias han implementado como estrategia tomar muestras para identificarlas rápidamente si ingresan y esto, a dos grupos. Por un lado, a viajeros internacionales que llegan a la provincia; por otro a aquellos que han sido vacunados con dos dosis de la vacuna (esquema completo) y que después de 14 a 21 días posteriores a la segunda dosis presentan la infección. Para ese entonces ya deberían tener anticuerpos y esto implicaría que quizás se trate de una nueva variante ante la cual la vacuna podría ser menos eficaz y por eso les toman muestras para confirmarlo o descartarlo.

“La detección se hace a través del análisis filogenético o de secuenciación genética, a través de dos lugares: con el envío al centro de secuenciación del Proyecto País o al del instituto Malbrán”, detalló Falaschi.

“Lo que hacemos es investigar, hemos enviado alrededor de 40 muestras al Proyecto País de la primera etapa de la pandemia, y se han secuenciado hace poco, el análisis filogenético corresponde con las cepas del linaje del virus que circuló en Chile y que circulan en Neuquén”, comentó.

En cuanto a la circulación más reciente dijo que no se han detectado en la provincia rastros de las variantes de interés (Manaos, Reino Unido y Río de Janeiro), de las que ya hay en otras provincias. La que genera más preocupación es la de Sudáfrica, porque logra evadir la respuesta del sistema inmune y de ella, hasta ahora, no se han identificado infecciones en Argentina.

Falaschi informó que los últimos 14 días los casos han aumentado. Consideró que este crecimiento de los casos tiene que ver, probablemente, con la mayor circulación de las personas luego del inicio de las clases, con la época estacional en que empieza a haber temperaturas más bajas y las personas permanecen más en lugares cerrados y el relajamiento de las medidas de prevención.

Variantes

Como ya se sabe, pueden surgir nuevas variantes del SARS-CoV-2 en cualquier lado, asociadas a la mayor circulación del virus. Es que sufre pequeñas transformaciones a medida que se transfiere entre las personas, por eso existen diversas variantes, pero sólo algunas generan preocupación por la particularidad de sus mutaciones y sus consecuencias.

“Hay que tener en cuenta que son la expresión del virus que ha acumulado varias mutaciones. Cuanto más se replica el virus, más probabilidad de mutaciones tiene”, detalló la funcionaria.

Refirió que las variantes de interés o de preocupación se asocian a mutaciones del genoma que conducen a cambios en los aminoácidos constitutivos de los virus, vinculados a formas que tengan más transmisión comunitaria, posibilidad de formar clústers o que estas variantes se detecten en varios países.

“Las variables de interés pueden transformarse en variables de preocupación, cuando en una evaluación comparativa muestran que son más transmisibles o tienen un cambio perjudicial para la epidemiología de la enfermedad. Es decir, que sean cepas más virulentas, más contagiosas, que alteren la eficacia de los tratamientos, de los métodos de diagnóstico o de las vacunas”, expresó.

Más letales

Para anticipar un escenario probable el epidemiólogo Hugo Pizzi destacó que las cepas que ya están circulando en Argentina detectadas y secuenciadas son más contagiosas y letales: particularmente hace referencia a las identificadas como del Reino Unido y la de Manaos (Brasil).

“Tienen una capacidad de diseminación muy superior a las anteriores y la prueba evidente es el caos en que han transformado a Brasil, Paraguay y los países limítrofes, además de que meses atrás lo hicieron con Europa”, señaló. Las tres ya están circulando de manera comunitaria en otras provincias.

En este sentido llevó tranquilidad sobre la efectividad de los inoculantes que se usan en el país al señalar que las tres vacunas son efectivas: la Sputnik V (rusa), la de Sinopharm (china) y la de AstraZeneca (Oxford).

“Las vacunas existentes son absolutamente efectivas, por lo que no hay que preocuparse por eso. Los únicos inconvenientes que hay son con las vacunas a ARN y con la cepa sudafricana, pero en este momento no tenemos nada que ver con eso y ojalá que no llegue nunca”, se esperanzó.

El escenario más optimista podría ser la posibilidad de que Mendoza pueda aplanar la curva de nuevos casos lo más posible, como se pudo al inicio de la primera ola. Esto, en aquel entonces, permitió adaptar el sistema sanitario y aceitar estrategias. Para esta ocasión ya está más preparado, pero permitiría dar más plazo para la estrategia actual: lograr vacunar a la mayor cantidad de personas posible antes de la instancia más crítica. Aunque esto no evitará que los vacunados se enfermen, sí se ha demostrado una alta eficacia de la vacunación para evitar cuadros graves y la hospitalización.

“El comportamiento de la población, fundamentalmente del 35% que nunca ayudó, que siempre fue indisciplinado, indolente e imprudente, es fundamental para poder sortear esto que realmente es un caos sanitario”, consideró.