En Mendoza seis personas ya recibieron plasma de recuperados para tratar el coronavirus

El tratamiento de pacientes con Covid-19 con plasma de recuperados ha generado gran expectativa. Mendoza se sumó recientemente a la recolección y ya han iniciado el tratamiento seis personas internadas con el virus. Pero los resultados sobre la efectividad se sabrán luego de un tiempo dado que se trata de un trabajo de investigación.

En la provincia ya son 14 los donantes, quienes según relatan, se han sumado con entusiasmo a las expectativas de ayudar de manera voluntaria. Pedro Ruiz, director del Centro de Hemoterapia y quien coordina estas acciones, destacó que este no es un tratamiento que pueda aplicarse a cualquier paciente sino que deben considerarse los parámetros establecidos en el protocolo para el caso. Y aclaró que no se trata de algo “mágico” y que para evaluar su efectividad hay variables que influyen en el tratamiento y deben estudiarse con detenimiento.

Como parte de la búsqueda de recursos para hacerle frente a la Covid-19 surgió esta terapia con transfusiones de plasma convaleciente (componente de la sangre) de personas recuperadas que ya han generado anticuerpos y se transfieren a quien lo recibe.

El Ministerio de Salud de la Nación comenzó un Ensayo Clínico Nacional para evaluar este tratamiento. “Para mi es lo más prometedor que hay”, consideró Ruiz.

Predisposición

Desde el sistema de salud se mantiene confidencialidad sobre los pacientes, ya sean recuperados donantes o receptores. Pero aseguran que todos se muestran interesados en probar esta alternativa.

En el caso de los donantes, pueden hacerlo luego del día 14 posterior a su recuperación. Deben reunir ciertos requisitos, entre ellos, los mismos que para donar sangre y contar con dos hisopados con resultado negativo. “Cuando tienen Covid-19 están algo asustados entonces quieren hacer el tratamiento”, señaló Ruiz. Y respecto de los donantes agregó: “Todos han tenido excelente predisposición”.

Aclaró que el tratamiento ha demostrado ser seguro, sin muertes asociadas en el mundo y con ocasionales efectos secundarios menores.

Uno para cuatro

Se estipula hacer entre tres y cuatro extracciones a cada persona: luego de la primera, la segunda a las 48 horas, la tercera a la semana siguiente y si hubiese una cuarta, 48 horas después de esta última. En cada ocasión se extraen 600 ml, es decir, hasta 2.400 ml de plasma por donante.

Por otra parte, cada aplicación al paciente tratado es de entre 400 y 600 ml también y se repetirá de considerarlo necesario, según su evolución, hasta cinco veces.

Por ello, podría decirse que técnicamente un donante podría aportar hasta seis aplicaciones. Pero, la ecuación no es tan directa: ocurre que en cada aplicación se utiliza plasma de tres pacientes, es decir que se mezclan en proporciones iguales.

“Esto se realiza así porque se ha visto que 30% desarrolla mucha cantidad de anticuerpos, otro 30% desarrolla una cantidad normal de anticuerpos y otro 30% no desarrolla anticuerpos. Esto no quiere decir que no tenga inmunidad, solo que no se detectan los anticuerpos”, especificó el profesional.

Esta terapia se utiliza en pacientes con cuadros moderados o graves y que cumplan con ciertos criterios.

Cuando un paciente ha evolucionado a un cuadro de alta gravedad no es útil ya que habría desarrollado sus propios anticuerpos.

Los pacientes recuperados pueden presentarse de forma voluntaria para donar plasma o bien, desde el Centro de Hemoterapia, se contactan con los pacientes recuperados que quieran donar.

Cuatro centros autorizados para la recolección

Ayer fue publicada en el el Boletín Oficial la resolución N° 1334 a través de la cual se hizo oficial la designación de los centros de recolección de plasma de pacientes recuperados de Covid-19.

Allí se designa para cumplir esta función al Centro Regional de Hemoterapia, a los Servicios de Hemoterapia de los Hospitales Central y El Carmen y a RH Vida, un banco de sangre.

Además establece que el Centro Regional de Hemoterapia cumplirá funciones de coordinación y control en lo relacionado a la extracción de plasma convaleciente.

El doctor Pedro Ruiz, director del Centro de Hemoterapia, señaló que por ahora se ha decidido que trabajen tres y quitarle esa carga al hospital Central.

Cómo es el procedimiento

El ministerio de Salud informó cómo es el procedimiento para la donación.

A través de un separador celular (plasmaféresis), se extrae la sangre, y el equipo se encarga de separar los componentes: glóbulos rojos, blancos y plaquetas, por un lado, y el plasma, por otro. Se coloca en una bolsa especial. Durante el proceso, el resto de los componentes de la sangre vuelven al cuerpo. La intervención dura entre

40 y 60 minutos y es muy bien tolerada en general. También se realizan una entrevista, un examen clínico y pruebas de laboratorio para asegurar la salud del donante.

Luego, las bolsas de plasma son almacenadas en equipos denominados ultrafreezers, a 70°C bajo cero.