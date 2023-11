En Mendoza el balotaje ha convocado buena participación de los votantes: familias que se acompañan y quienes llegan aún con ayuda

La jornada de balotaje que se desarrolla hoy para elegir al próximo presidente de Argentina estuvo marcada en Mendoza por un mayor movimiento de votantes que las fechas anteriores. Durante la mañana en las escuelas registraron mayor asistencia que en las generales y bastante más que en las PASO.

Además, señalaban que la gente llegó más temprano que otras elecciones de este año y que hubo un movimiento constante.

Pasadas las 8 de la mañana de este domingo comenzó el balotaje para definir quién será el próximo Presidente de Argentina. Hay 35 millones de personas habilitadas para votar entre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Escuela Rafael Obligado de Guaymallén Alejandra y su hijo Felipe Foto: Orlando Pelichotti

Este año eleccionario se ha visto marcado por la particularidad de una alta proporción de voto en blanco y ausentismo. De hecho, tras las primeras experiencias, en particular en las presidenciales, parte de la estrategia de las agrupaciones ha sido convocar a los votantes para que asistan a emitir su sufragio y ganar sus voluntades para superar el piso obtenido en la previa. Es que por un lado hay bronca y desencanto pero por otro hay quienes no quieren dejar pasar esta oportunidad de ejercer este derecho.

“Desde temprano ha venido gente, incluso antes de las 8 cuando se habilitaron las mesas”, contó Carina Pereyra, delegada de la Junta Electoral en la escuela Rafael Obligado de Guaymallén. Dijo que a las 11 en las generales había votado el 15% del padrón asignado al establecimiento mientras que hoy a la misma hora ya había votado el 20%.

“Esta elección está más concurrida que la general, a esta hora llevamos más gente y han venido más temprano”, comentó Laura Navarrete, presidente de la mesa 855.

En la escuela Rawson de Godoy Cruz, la delegada Laura Tabbia apuntó en el mismo sentido y coincidieron las autoridades de mesa. Además dijo que en la elección anterior llegó mucha gente junta por la tarde.

Participación

Cómo suele suceder los más jóvenes se hicieron esperar y llegaron más cerca del mediodía más masivamente y los adultos mayores son los que suelen ir más temprano y por la mañana, de hecho suelen ser los que inauguran las mesas, tal cual reconocen en los colegios.

No hubo impedimento para quienes quisieron acercarse a cumplir con su derecho y su deber cívico: la gente llegó con bastones, yesos, botas ortopédicas, sillas de ruedas, andadores rengueando, apoyándose en el brazo de algún familiar que los acompañó. Llegaron familias completas, madres con hijos y bebés a cuestas, adultos mayores que, pese a no tener la obligación de votar, no dejan de lado el compromiso que implica la ocasión. Aunque a veces las dificultades para andar o la necesidad de traslado pudieran ser un obstáculo, no lo son, y de hecho muchos llegan especialmente arreglados con un vestuario ' de gala’.

“Voté rapidísimo”, destacó Ivana Enriquez (42). Dijo que tenía dudas sobre si era con boleta única, como fue en las elecciones provinciales, o lista sábana, como ha sido en las naciones, pero que ni bien ingresó al cuarto oscuro supo qué hacer. Es que se trata de la sexta jornada electoral del año en Mendoza y la séptima para 7 departamentos que desdoblaron e inauguraron el año electoral el 30 de abril con las PASO para las intendencias: Maipú, San Rafael, San Carlos, Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa y La Paz. Se han elegido autoridades municipales, provinciales, legisladores y ahora presidente, en definitiva, ha sido un año cargado de convocatorias electorales que con esta última jornada se dará por cerrado.

El tiempo agradable, despejado y con buenas temperaturas favoreció el movimiento hacia las urnas. Contrasta con jornadas previas cuando hubo mal tiempo y frío y en las que la gente comenzó a emitir su voto más desde la media mañana y sobre todo hacia el mediodía.

Ivana resaltó que en esta ocasión sintió una gran responsabilidad por emitir el voto: “Llegué con incertidumbre, la misma sensación que tenemos todos los argentinos”, señaló.

Valentina Niño, con 17 años, no tenía la obligación de votar pero acudió. “Vengo porque me gusta tener el derecho de elegir quien nos va a gobernar, creo que es importante que tengamos un presidente que respete nuestros derechos”, subrayó al reconocer que fue movilizada para apoyar a un candidato.

En menos de dos minutos sufragó Teresa Peña, de 70 años. En un contexto de denuncias previas de posibles irregularidades dijo que entró al cuarto oscuro atenta a ver que la boleta fuera la oficial y entre otras cosas miró que tuviera la fecha indicada.

“Es importante venir a votar por la libertad, valoro el derecho a votar que en otros países no tienen y ahlam, hay que disfrutar de este día de democracia”, apuntó.

Otra foto típica de la jornada son las familias enteras que se acercan a sufragar, que se acompañan aunque no les toque en esa escuela, nietos que acompañan a sus abuelos y madres o padres que acuden con sus bebés y niños pequeños.

Mesas completas

En las escuelas y en las mesas en general manifiestan que no tuvieron mayores problemas para la conformación, aunque sí se presentaron situaciones con faltantes o roturas de boletas. Pero en general coincidían en que la jornada se desarrolla tranquila.

En la escuela Rawson tuvieron ambas situaciones sin embargo tuvieron boletas para reponer de ambos partidos al menos hasta pasado el mediodía.

En general los fiscales acordaron con los presidentes de mesa mecanismos de control para cada determinada cantidad de votantes.

En cuanto a las autoridades de mesa no tuvieron mayores problemas tal cual destacó la junta electoral.

Se repitió la particularidad de las elecciones anteriores en las que hubo personas que se ofrecieron como autoridades voluntarias y eso facilitó las cosas.

La delegada de la escuela de Rawson relató que de hecho para ella fue positivo contar con un joven que ya se había ofrecido a la vez anterior como voluntario y que en esta ocasión llegó para cubrir la ausencia de una vicepresidenta. El joven ya tenía experiencia previa y fue un gran aporte sin embargo una referente de una de las agrupaciones planteó que eso no estaba permitido lo que generó un momento incómodo y la necesidad de consultar con la Secretaría Electoral. Desde allí informaron que esto está totalmente permitido y corresponde y de hecho se hicieron presentes tres representantes de esta secretaría en el lugar para constatar que todo estuviera en orden.