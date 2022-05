En el Parque General San Martín deberán cambiar platos, vasos y cubiertos plásticos por otros de material reciclable

Julio será un mes en el cual cambiará radicalmente la forma de consumir en los locales gastronómicos, ubicados en el Parque General San Martín. El plástico descartable deberá sustituirse por platos de cartón, vasos de cartón o cubiertos que se puedan higienizar, evitando generar más residuos en el pulmón verde de la Ciudad de Mendoza.

La decisión se enmarca en la Ley 6394/96 que declara al Parque Histórico General San Martín como Área Ambiental Urbanoprotegida. La misma declara como una unidad ambiental dirigida a ser preservada por su calificada representatividad como patrimonio natural, cultural, actual y futuro, destinada a su desarrollo integral a través de la conservación, educación, recreación, producción e investigación con finalidades múltiples de carácter ecológico, social y económico. Hay dos meses de plazo para adecuarse y de no hacerlo, las sanciones pueden llegar a la clausura del comercio.

A fin de que las actividades que se desarrollan en este lugar sean sustentables es que se busca reducir a cero el plástico que se produce, tanto en la visita de los asistentes al Parque, como lo que se genera en los locales, clubes, como en otras instalaciones.

La resolución alcanza a vasos de plástico, cubiertos, platos descartables, sorbetes, bolsas que no son biodegradables, entre otros.

En total son cuatro locales gastronómicos, siete clubes, nueve food trucks y las ferias que no son permanentes, también deberán adecuarse.

El impacto de reducir el plástico

“Esta medida aporta al cuidado del ambiente y del uso público del principal pulmón verde de los mendocinos. Desde el inicio de la gestión venimos trabajando para mejorar sustancialmente los servicios, el mantenimiento y el cuidado del parque y apuntamos a seguir transformando este paseo en un sitio sustentable para todos”, afirmó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance.

El director del Parques y Espacios Públicos, Ricardo Mariotti, indicó en declaraciones a radio Aurora Argentina que la idea tuvo una buena respuesta por parte de los comerciantes que trabajan en el Parque General San Martín y que ya hay lugares donde comenzaron a sustituir la forma en la que presentan sus productos, o se la entregan a los clientes.

“Hoy hay muchos elementos en el mercado que pueden reemplazar al plástico de un único uso como es el cartón, paletas o sorbetes que son de cartón o de materiales reciclables. Hay que buscar elementos que sean reciclables o compostables”, aclaró Mariotti en una charla con Los Andes.

Respecto de las sanciones previstas en esta reglamentación, manifestó que desde ayer corren los plazos de sesenta días para adecuarse y terminar con el stock que tenían. De no cumplir con esta medida, se puede llegar a la clausura del local.

Qué plásticos están prohibidos

-Plásticos de un solo uso con destino gastronómico. Los productos plásticos de un solo uso destinados a la gastronomía, como cubiertos, platos, vasos, sorbetes, palillos, mezcladores, etc.

-Poliestireno expandido y otros productos. Los recipientes para alimentos destinados a ser consumidos inmediatamente o aquellos de un solo uso, producidos con poliestireno expandido, así como bandejas, vasos, envases de bebidas y sus tapas producidos con ese mismo material; las varillas de plástico destinadas a ser adheridas o utilizadas como soporte de objetos descartables como globos.

-Bolsas plásticas no reutilizables. Las bolsas plásticas no reutilizables y no biodegradables, destinadas a contener o transportar productos y bienes que sean suministrados bajo cualquier título, en cualquier punto de venta o entrega.

-Envoltorios. Se prohíbe la entrega alimentos u otros productos y bienes, a título gratuito u oneroso, en envoltorios plásticos.

La Dirección de Parques y Paseos Públicos implementará acciones coordinadas con el Gobierno de la Provincia de Mendoza, a través de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, para impulsar, controlar, monitorear y sancionar lo dispuesto por la resolución.

Acciones retornables

Si bien ya se viene trabajando hace tiempo en la implementación de esta disposición que rige desde mayo, hay algunos locales que buscan ampliar esta acción de concientización como es el caso de Entre Dos, que ya usa descartable ecológico o los eco vasos, que son retornables, emprendimiento de Veintitrés Ríos.