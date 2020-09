En el hospital Español revisarán este lunes la decisión de atender sólo a socios

Ayer se conoció que el hospital Español de Mendoza, del sector privado, dispuso dejar de atender pacientes con prestadoras de servicios de salud y particulares para asistir sólo a socios. Desde el nosocomio aclararon que se trata de una medida excepcional y momentánea y que, según se presente la situación, se evaluará hoy volver a la normalidad (ver debajo).

Esto en el marco de la pandemia de Covid-19 que ha llevado al límite la disponibilidad de camas e incrementado notoriamente la demanda. Para el nosocomio, es importante asegurar la atención de los socios que no tienen otro lugar donde ir, aunque todos los pacientes críticos serán recibidos.

Debate

Tras conocerse, se generó un debate en Twitter entre quienes plantearon su postura al respecto.

“Mi novio fue hoy a hacerse atender, asmático, le faltaba el aire. No lo atendieron. Ni siquiera lo hicieron pasar. En la vereda, como si no pagáramos $ 8 mil de prepaga. Terrible. Indignante”, posteó la usuaria Eli Castillo.

“Abandono de personas”, apuntó otro usuario.

En tanto, Gustavo Granella, de la Redes Nueva Frontera expresó: “El ministerio de Salud de Mendoza los debe obligar a que atiendan porque el encargado responsable de la salud es el Estado”.

La infectóloga Andrea Vila salió al cruce para exponer, desde adentro, la realidad que vive el sistema de salud local: “Los médicos hoy estamos con pacientes graves, superados de trabajo. Y sentimos “abandono de médicos”. Nos agreden, nos exigen, estamos agotados y todo sigue abierto y la gente sigue saliendo sin medidas”.

Y en cuanto a quienes calificaban de polémica la decisión subrayó: “¡No es polémica la decisión! ¡Ya no tienen camas! (...) Y de eso no es responsable ese hospital que viene poniendo el hombro denodadamente a la pandemia. No tienen camas. Milagros no hay”.

Y continuó: “Las personas salen sin respetar medidas (lo veo), y luego cuando el sistema de salud se satura, la culpa es de los médicos, que llevamos meses de trabajo y esfuerzo por 2$ y encima nos agravian. Miren bien el panorama”.

Otra usuaria apoyó esta perspectiva. Vanesa Hidalgo destacó que la gente ya debería haber aprendido pero no termina de entender y llenan restaurantes, salen sin ser indispensable o circulan sin barbijo.

Se revisará hoy

El director del hospital,el doctor Walter Vazquez explicó que se trata de una decisión momentánea atada a las circunstancias en tanto desde el sábado casi no tienen disponibilidad de camas. La ocupación es de 90%. Al mismo tiempo aclaró que todos los pacientes críticos que lleguen serán recibidos porque ante todo es un hospital.

“Hay que darle una respuesta al socio, que paga una cuota, algunos con más de 40 años de antigüedad y no tiene una alternativa dónde ir”, explicó.

Se suma gran cantidad de personal de salud en aislamiento. En tanto, explicó que ayer habilitaron un nuevo pabellón por lo que pasarán de 11 camas críticas a 15; además hoy se reincorporará personal. En ese marco se reevaluará la decisión.

“Es el hospital privado con mayor cantidad de pacientes con Covid, con más críticos y el que ha dispuesto más camas críticas”, remarcó.