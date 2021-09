En dos días se inscribieron más de 10.000 mendocinos de 17 años para vacunarse contra el Covid

Desde que se habilitó la inscripción de vacunación contra Covid-19 para adolescentes de 17 años sin enfermedades preexistentes, se han inscripto cerca de 10.181 jóvenes para ser vacunados. Lo que refleja que, por el momento, la convocatoria estaría siendo muy positiva.

Ayer, a pocas horas comenzada la campaña, la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la provincia, Ana María Nadal, expresaba en Twitter: “4.417 adolescentes de 17 años se inscribieron en las primeras horas de hoy para ser vacunados contra la Covid-19 con Pfizer o Moderna. Desde el Ministerio de Salud de Mendoza recordamos que es indispensable respetar el turno asignado para recibir las vacunas. Anotate en mendoza.gov.ar”.

Hoy desde la cartera que dirige Nadal indicaron: “Desde ayer y hasta hoy al mediodía son casi 10.181 los jóvenes inscriptos. En líneas generales, la vacunación y la campaña son muy positivas. Hoy informamos que General Alvear hace 48 horas no presenta casos de Covid-19, si bien esto no quiere decir que la pandemia haya terminado, lejos de eso, es una clara muestra de que la campaña, los cuidados y las medidas que se han tomado en Mendoza son positivas”.

Además, volvieron a remarcar que “las vacunas utilizadas para este grupo etario son la de Pfizer o Moderna y no se pueden elegir, toca la vacuna que está disponible ese día”.

En recorrida por los centros de vacunación, Los Andes pudo obtener algunos testimonios de jóvenes que optaron por recibir la primera dosis. Este es el caso de Juliana, una adolescente de 17 años que recibió esta mañana la primera dosis de Moderna. “Siempre confié en las vacunas, hacía mucho estaba esperando el momento que me tocara vacunarme. Estoy feliz y más confiada. Ayer me inscribí y ayer me llegó el turno. Me vacuné en la Nave Cultural y fue súper organizado”, comentó entusiasmada.

Y agregó: “Creo que sería bueno que poco a poco vayan incorporando edades. Yo tuve Covid-19 en febrero. Gracias a Dios no tuve nada, fue sólo una gripe”.

Por su parte Martina, otra mendocina de 17 años, dijo: “Viví con miedo, tenía mucho miedo de contagiarme, contagiar a mi familia y que la pasaran mal. Por suerte no tuve ningún familiar con Covid-19 y yo tampoco he tenido”.

Y explicó: “Al principio no quería vacunarme, no creía que iba a tener resultado. Pero al final me vacuné porque fui viendo que la gente que se había vacunado y le daba Covid-19 no sufría complicaciones respiratorias o tenía que ser internado, y eso me convenció”.

Al cerrar la joven contó: “A mí me pusieron la vacuna Moderna en la Nave Cultural. Me inscribí ayer a la mañana y me llegó el turno a la noche. Creo que tendrían que vacunar a más chicos porque me parece que son los que más se contagian y esos chicos contagian a los mayores”.

Quienes deseen vacunarse deberán inscribirse en el sitio www.mendoza.gov.ar. La campaña contará con turnos programados donde el lugar de vacunación y posteriormente el lugar para la segunda dosis.

Es importante respetar el turno asignado porque, como explicó Iris Aguilar, directora del Departamento Provincial de Inmunizaciones, las vacunas tienen un cuidado particular, y cada frasco sirve para un grupo de 15 chicos, y lo que no se utilice no se usa y se desperdicia.