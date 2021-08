Empresarios de la zona de Luján que se incendió se suman a los reclamos de los vecinos por falta de seguridad y limpieza

El incendio que afectó la semana pasada zonas del río Mendoza, en el límite entre Maipú y Luján de Cuyo, dejó al descubierto el reclamo de vecinos de la zona, que piden mayor seguridad, controles, limpieza e iluminación.

Los vecinos de la zona denunciaron que el incendio fue intencional, pero que lo peor de todo es que estas situaciones son moneda corriente cada fin de semana. Incendios por fuegos mal apagados, basura por doquier, jóvenes alcoholizados, falta de iluminación, desmanes e inseguridad son los principales puntos que marcan los habitantes de la zona.

El lugar es una zona en crecimiento y desarrollo con una gran belleza natural. No solo hay turismo, en su mayoría interno, sino gente habitando y emprendiendo negocios. Desde este lugar se suma a los reclamos el empresario Adolfo Brennan, quien explicó que estos pedidos datan de largo tiempo “Desde el 2003 estamos en la propiedad invirtiendo, frente a la situación hemos ido reclamando a cada una de las autoridades que han ido pasando desde esa fecha en adelante, tanto provinciales como municipales en cada gobierno de turno. Nosotros estamos ubicados en la zona de distrito Baños de Lunlunta, Luján de Cuyo, límite con Barrancas y Lunlunta Maipú. Pero el problema también afecta al otro lado (Maipú).”

Y agregó, “Tenemos problemas de inseguridad, sobre todo en la zona del río, creemos que es necesario que se controle en las entradas. Esto se ha ido agravando con el tiempo, es un lugar hermoso, hay mucha gente que transita en bicicleta o a caballo, acampan, etc. es una zona de turismo interno”.

“Hemos hecho los reclamos por las vías que corresponden y también fuimos a hablar con los funcionarios. Con el Intendente actual hablamos sobre esta situación y le pedimos que planificara el lugar para tener una solución a estos problemas, para continuar invirtiendo, tenemos que saber que va a hacer el municipio con este problema, porque el peligro sigue estando, porque la situación no ha sido resuelta. El fin de semana siguiente al último incendio hubo nuevamente gente haciendo fuego y ningún control, el estado no estaba presente, ni la policía, ni el municipio, nadie”, reclamó Brennan.

Según el empresario, y sumado a los reclamos ya expuesto por los vecinos, la zona carece de limpieza, no hay iluminación, y la que hay ha sido colocada por los propios habitantes del lugar. Tampoco hay controles, ni siquiera los fines de semana que circula mucha gente.

“Ahora estamos viendo cómo encarar los daños, la limpieza del lugar porque al haberse quemado tanta vegetación tenemos que hacer todo un trabajo de corte de árboles y ramas, arreglar instalaciones eléctricas, es decir todos los años que se han producido. Tenemos que hacer los cierres nuevos, pero la gente se mete igual, nadie controla, están todo el día, acampan dentro del río, están alcoholizados, y hay descontrol y falta de seguridad tarde o temprano van a generar una tragedia”, relató el empresario.

Brennan aseguró que la actuación del municipio el día del incendio fue muy correcta, y que no hay reclamos al respecto, pero que el problema sigue estando para los vecinos del lugar y las soluciones no llegan. “Nos dicen que hay soluciones que exceden del municipio porque corresponden a Irrigación, a Vialidad Policial, etc., pero nosotros entendemos que toda esa articulación la tiene que hacer el Intendente no nosotros los vecinos”.

“Este es un reclamo de hace muchos años, y el sin sabor que nos queda es que en diciembre tuvimos una reunión con el Intendente y le planteamos todos estos inconvenientes y dijo que se iba a ocupar, y realmente recién se ocupó cuando sucedió el incendio, y después no apreció más, no se ha resuelto la situación. Hay una gran ausencia del estado, eso es lo real, y tampoco hay estímulo a las inversiones, uno invierte, da trabajo, pero el estado no acompaña”, cerró.

La palabra del municipio

Desde la Municipalidad de Luján de Cuyo, aseguraron haber recibido a los vecinos y para poder ayudarlos en lo que esté a su alcance. En particular en el incendio dieron toda la asistencia posible para los vecinos.

Pero aclaran que hay cuestiones y problemas que no pueden solucionar, ya que no son jurisdicciones municipales, sino que pertenecen a Vialidad Provincial, Irrigación, al ministerio de Seguridad, etc. “Entendemos que el primer lugar donde el vecino hace el reclamo es el municipio, pero no tenemos autoridad para poder tomar decisiones unilaterales, hay jurisdicciones que no nos pertenecen, no tenemos injerencia y nos exceden”.