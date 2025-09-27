Empezó la marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

La manifestación fue convocada por el movimiento Ni Una Menos y la consigna es "Ninguna víctima es descartable".

Marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

Después de las 16 comenzó una movilización encabezada por Ni Una Menos y diversas organizaciones, que se dirige desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en demanda de justicia por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, tres jóvenes víctimas de una banda narco en Florencio Varela.

La marcha, convocada para este sábado a las 16:00 horas bajo el lema "Ninguna víctima es descartable", reúne a cientos de personas que exigen respuestas. El flyer de convocatoria detalla el recorrido que une Plaza de Mayo con el Congreso Nacional.

Familiares, amigos y allegados de las víctimas ya se encuentran presentes en el lugar, acompañando el reclamo y alzando la voz por justicia.

Se prevé, además, que se realicen movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país, incluyendo ciudades como Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán. En Mendoza se realizó una concentración el miércoles pasado en la Legislatura.

Hasta ahora, son doce las personas arrestadas en relación con el crimen. Entre los detenidos hay dos parejas: una sería la dueña de la vivienda ubicada en la intersección de Jáchal y Chañar, donde la policía halló los cuerpos, y la otra estaría implicada en las tareas de limpieza tras el hecho.