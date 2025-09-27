Empezó la marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

Después de las 16 comenzó una movilización encabezada por Ni Una Menos y diversas organizaciones, que se dirige desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en demanda de justicia por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, tres jóvenes víctimas de una banda narco en Florencio Varela.
La marcha, convocada para este sábado a las 16:00 horas bajo el lema "Ninguna víctima es descartable", reúne a cientos de personas que exigen respuestas. El flyer de convocatoria detalla el recorrido que une Plaza de Mayo con el Congreso Nacional.
Marcha en reclamo por Lara, Brenda y Morena
Mariano Sánchez / NA
Familiares, amigos y allegados de las víctimas ya se encuentran presentes en el lugar, acompañando el reclamo y alzando la voz por justicia.
Se prevé, además, que se realicen movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país, incluyendo ciudades como Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán. En Mendoza se realizó una concentración el miércoles pasado en la Legislatura.
Hasta ahora, son doce las personas arrestadas en relación con el crimen. Entre los detenidos hay dos parejas: una sería la dueña de la vivienda ubicada en la intersección de Jáchal y Chañar, donde la policía halló los cuerpos, y la otra estaría implicada en las tareas de limpieza tras el hecho.
Los cuatro sospechosos fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años.
El pasado jueves, los implicados se negaron a declarar y continuarán detenidos. El fiscal Gastón Duplaá les informó que enfrentan cargos por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.
Noticia en desarrollo...