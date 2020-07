Emocionante video de una policía con coronavirus que saluda a su hijo a través de una ventana en Tunuyán

En medio de la pandemia de coronavirus, quienes más expuestos se encuentran a contraer la enfermedad son los trabajadores esenciales, aquellos que no pueden dejar de hacer lo suyo mientras avanza la enfermedad, como médicos o policías. Así se contagió Adriana Ocampos, cumpliedo con su deber como agente de la Policía de Mendoza. La mujer se encuentra internada desde hace una semana por se positiva al Covid-19 y emocionó a todos con un emotivo video en el que muestra el reencuentro con su pequeño hijo a través de una ventana.

Adriana está internada desde el pasado domingo 19 de julio en el Hospital Scaravelli de Tunuyán y trabaja en Vista Flores. Sin la posibilidad de ver a nadie de su familia, su amiga Patricia, quien está al cuidado del pequeño David, lo llevó hasta la ventana de la habitación donde la oficial está aislada para que madre e hijo tuvieran un conmovedor encuentro.

“Te amo, ya voy a ir a casa, ¿sabés? ¿Te vas con la tía? Cuidate mucho, portate bien. Ya va a ir mamá a casa, te amo”, se escucha decir a la mujer policía con algunas lágrimas en los ojos y las manos apoyadas en el cristal que la separan del niño.

Las imágenes fueron compartidas por ella misma en su cuenta de Facebook, acompañadas por un texto en el que invita a los mendocinos a reflexionar sobre la importancia de cuidarse en tan delicado momento.

“Soy positivo en Covid-19 y no por andar rompiendo la cuarentena, si no por hacer mi trabajo, lo que me corresponde por ser Policía. Hoy fue uno de los días más difícil de mí vida, ver al amor de mi vida a través de un vidrio, no poder abrazarlo, ni besarlo. Me partió en dos esa situación de mierd... Solo le doy gracias a Dios porque, él dio negativo y pudo irse a casa, sé que va a estar bien cuidado a tu lado Patricia Montenegro y ¡te agradezco por todo lo que estás haciendo por nosotros! TE AMO MI PEQUEÑITO, MAMÁ PRONTO VOLVERÁ A CASA A LLENARTE DE BESOS... Gracias a todos mis amigos que nos están ayudando y están presente y pendientes de mí salud, yo voy a salir de ésto, ¡POR QUE DIOS ES GRANDE Y MARAVILLOSO!”, escribió Adriana junto al video.