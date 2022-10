Emir Félix: El Estado presente para salir adelante

En el repaso de un año difícil, pero con grandes avances que se gestionaron durante años; es poco menos que imposible no hacer un apartado referido a la dramática situación que debió enfrentar el jefe comunal y que mantuvo en vilo a toda la provincia.

Después del literal “casi no estar” con el que el propio Félix describe lo que le tocó vivir, llega el momento de la reflexión del hombre que, en plena recuperación, afirma estar con “funcionalidad plena”, pero manteniendo una serie de cuidados obligados para preservarse.

“Es todo un recorrido resolver el problema de salud, no es de un día para el otro. La situación que tengo no es sencilla de diagnosticar, tengo que mantener todavía algunos cuidados. Estoy a funcionalidad plena pero muy testeado, escaneado todo el tiempo para ver los resultados. Las enfermedades de este tipo no son directas ni se resuelven con un medicamento”, explicó Emir Félix.

A título personal, grafica que la consecuencia fue “como si lo hubiera atropellado un tren” y eso generó un cambio en el prisma con el que ve todo lo demás. “Uno proyecta la vida, la gestión y el trabajo en función de creer que estas cosas no nos pasan, y de golpe estás fuera de la cancha. La familia queda siempre en un plano de postergación por abocarnos a lo que hacemos”, dijo el intendente.

Semejante experiencia lo llevó a “proyectar la vida con plazos más cortos. Ya no tengo 30 años y mi salud es muy volátil. Tengo que tener los cuidados, pero sin vivir híper pendiente, porque así te volvés hipocondríaco. Sigo para adelante y pongo las horas que tengo que poner. Esto me puso al filo de no estar”, repasó.

Política municipal

Sobre el funcionamiento político que se dio en su ausencia, se muestra orgulloso por la continuidad de la labor cotidiana. “Los muchachos estuvieron a la altura y contaron con mucha ayuda y todo el respaldo. Las políticas públicas, que son muy distintas a las partidarias, se llevaron adelante en todos los frentes”.

En ese punto destacó el rol que le tocó asumir al edil Paulo Campi “que se hizo cargo sin tener un minuto para consultarme nada. Tuvo todo el apoyo de Omar y del resto del equipo, que se mancomunó en llevar adelante el trabajo. Así fue que ningún frente de trabajo se paró”, aseguró el cacique del PJ.

A nivel íntimo, reflexionó que “uno no es imprescindible, tal vez puede ser importante en un esquema, pero no imprescindible” y destacó la cualidad de haber formado un equipo de gobierno compacto, lo que, enfatiza, no es una cuestión fácil.

“No cualquiera puede hacer funcionar un municipio tan importante, con tantos frentes y tantas cuestiones internas. Es difícil encontrar ese nivel de compromiso que te lleva a postergar tu vida porque esto requiere 24 por 7, y este equipo demostró que lo tiene”, afirmó orgulloso.

La relación con la provincia

No es novedad que, a pesar de la cordialidad pública, muchas veces se presentaron rispideces con la gestión del gobernador Rodolfo Suarez a lo largo de los últimos años, al igual que sucedió antes con su predecesor, Alfredo Cornejo.

En este punto, Félix reclama la necesidad de que “se federalicen los recursos. Si los problemas no se resuelven, los objetivos se van cada vez más lejos” y enumera entre los principales ítems el funcionamiento del sistema vial, que AYSAM tenga la inversión que realmente necesita en la red de agua potable, además de la gestión en seguridad.

“Nosotros estamos para luchar por la calidad de vida de los habitantes del sur, no porque seamos fanáticos de un territorio, simplemente pedimos equidad, porque la construcción de esas mejoras tiene que ver con el acceso al agua potable, la seguridad hídrica y el combate a la inseguridad, por eso reclamamos que la inversión sea equitativa”, exaltó.

“El representar la palabra de los sanrafaelinos por ahí genera una molestia, pero tenemos que sentarnos y encontrar la salida”, agregó el jefe comunal.

En cuanto al agua potable, Félix aduce que hay una gran inversión para resolver el problema en el Gran Mendoza, pero que en la actualidad, San Rafael no es sustentable.

“La ampliación de la planta potabilizadora que se anunció a principios de año implica la inversión de recursos nacionales, pero falta resolver la de los provinciales, que todavía no están”, reclamó.

Asimismo, en medio de una situación que cada verano se vuelve crítica, también pidió celeridad en las respuestas. “La obra va a tardar dos años en hacerse y el problema lo tenemos ya, necesitamos soluciones ahora”, requirió.

“Vemos que AYSAM va muy lento y tenemos el verano encima, San Rafael, la Villa 25 de Mayo y Cuadro Nacional están todas con este problema. Es imprescindible que AYSAM haga las inversiones que no hizo en los últimos 10 años. Nosotros ya conseguimos el aporte del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) para la planta y avanzamos con el colector cloacal norte, ahora la provincia debe poner su arte para concretar este trabajo”, demandó Félix.

En cuanto a la fluidez del diálogo, aseguró “no somos llamados asiduamente para conversar. En estos casos hemos hablado con los ministros, pero vemos una gestión muy apagada”, declaró.

En materia de seguridad, los últimos meses el reclamo público desde el municipio se volvió una constante, sobre lo cual el cacique justicialista sostiene que se planteó así “porque lo que no se ve, no se resuelve. Sabemos que genera una molestia, pero el ministro no viene ni se comunica”, disparó.

En líneas generales, Félix defiende sus gestiones ante Mendoza bajando el tono a los enfrentamientos mediáticos. “Pareciera que a uno solamente le interesa pelear, pero no queremos recursos que no nos pertenecen ni que otros tengan menos, sino simplemente lo que nos corresponde. Somos una ciudad turística con 250 mil habitantes, y en temporada alta crecemos mucho más. Uno va a las ciudades costeras y ve un despliegue importante, y nosotros vemos que la policía no puede cubrir San Rafael, el que vive en las fincas sufre robos todos los días y no vemos voluntad de solución por parte del Ministerio”, castigó en directa alusión a la Cartera que comanda Raúl Levrino.

Proyección a futuro

“Hoy debemos planificar en plazos medianos y no largos. San Rafael tiene una gran oportunidad en el proceso que viene. Estamos haciendo grandes obras en cuanto a la rentabilidad social. El gasoducto además nos va a permitir avanzar en el sector industrial”, resumió.

También se destaca el Colector Norte, obra que termina de conectar al 100% de la ciudad y va a permitir extender ese proceso de servicios a las zonas altas de distritos. “La posibilidad de tener un aeropuerto nuevo que nos permita sumar vuelos es clave. Estamos logrando todas las obras de infraestructura por las que venimos luchando siempre”, recalcó el intendente.

Sobre el turismo, sostiene que “la marca San Rafael” viene creciendo de manera sostenida y genera dinero para la provincia entera. “La posibilidad de que el interior de la provincia crezca y se desarrolle es muy importante para la calidad de vida del Gran Mendoza. Nuestra obligación como gobernantes es resolver la migración constante desde el interior”, adujo. En ese contexto, destacó la apertura de nuevas carreras universitarias y el último convenio con la UTN que “permiten fortalecer el sistema y la capacidad que tenemos en la economía del software y el desarrollo digital, el avance de lo que pretendemos ser, una Smart City”.

Elecciones 2023: el tema insoslayable

La negativa de Emir Félix es rotunda cuando la consulta tiene que ver con el terreno de las urnas. “Si uno anticipa los tiempos electorales, el diálogo pierde calidad. Ni los sanrafaelinos ni los mendocinos se levantan a la mañana pensando en quién va a ser el próximo intendente o el próximo gobernador”, respondió.

“Ya se verá quién va a ser. Nosotros somos un equipo que no depende de una sola persona, con representación legislativa muy sólida y un municipio muy fuerte y consolidado económicamente. Cuando la política se la pasa hablando de elecciones se termina alejando de la gente”, resumió.

El mensaje

“Los sanrafaelinos estamos acostumbrados a tiempos difíciles, pero siempre crecimos, tanto en tiempos de bonanza como en los otros. Debemos tener mucha fe y esperanza, luchar para salir de la grieta. Queremos vivir en armonía, sostener la paz social, desarrollarnos y que cada uno de los mendocinos lo haga donde quiera, sin tener que irse. Tenemos grandes esperanzas en que la situación va a mejorar”, arengó.

“Solo queda invitarlos a seguir luchando. Las últimas temporadas nos posicionaron muy bien en lo turístico, pero el agro volvió a sufrir las fuertes heladas que nos dañaron mucho y debemos resolver como vamos a sostener un Estado presente para salir adelante”, finalizó Félix.