Elsa Serrano, la célebre modista de los ‘90 que anticipó el nuevo casamiento de Carlos Menem y Zulema Yoma

Es, quizás, la modista más célebre de Argentina. Vistió a divas como Mirtha Legrand, Susana Giménez o Norma Aleandro, pero también se encargó de la imagen impoluta de las esposas de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. En los convulsionados ’90, fue testigo de cada polémica, incluyendo la separación de Zulema Yoma, la muerte de Carlitos Junior (que la madre siempre asoció a un asesinato) y hasta la guerra de vestidos con Zulemita. Ella, experta de la fibra textil pero también sentimental, anticipó el casamiento impensado que es noticia por estas horas.

Elsa Serrano pasó de dormir en el Kremlin y vestir a las primeras damas a quebrar su impactante maison en 2001 y ser monotributista. A los 73 años es dueña de una sabiduría que pocas tienen. Y pese a que le inventaron una pelea con las Zulemas madre e hija, ella siempre lo negó. Hasta se animó a vaticinar la vuelta del senador riojano con la mujer que más amó.

“Me llaman siempre por teléfono. El 18 de diciembre fue el cumpleaños de Zulema, me llamaron desde una isla, estaban con el presidente. Siempre le decía a Zulema: ‘Vos puteás, pero yo sé que vas a terminar tu vida con el presidente’”, dijo Serrano en La Nación en enero pasado, cuando estaba por sumarse al equipo de “Corte y confección” (El Trece).

Siete meses después, su presagio se hará realidad. Es que a sus 90 años, el ex presidente y actual senador por La Rioja, Carlos Menem, realiza los ajustes necesarios para contraer matrimonio nuevamente con su ex esposa Zulema Yoma, de 77 años, según lo detalló el abogado Mauricio D’Alessandro en el programa “Fantino a la tarde” (América TV).

Menem y Yoma en los días de poder - Archivo

La ceremonia se concretará la semana que viene. “Es un acto formal de casamiento, con funcionario público, con las restricciones que tiene hoy el sistema. Es una decisión de amor. Acá no hay ningún interés económico, es gente que no lo necesita”, dijo el letrado mediático.

Se trata de una unión formal impensada después de las bochornosas peleas en 1990, las cuales Serrano seguramente oyó mientras medía los pret a porter en la Casa Rosada. Yoma fue echada y pasó muchos años alejada de su ex, aunque luego se perdonaron mutuamente. Es sabido que Menem luego estableció un vínculo amoroso con la modelo chilena Cecilia Bolocco, mientras Zulemita mantenía el glamour de la primera dama.

La modista Elsa Serrano - Gentileza / la Nación

Pese a haber estado en los círculos más exclusivos y envidiados, la modista aseguró en la entrevista con La Nación que “jamás nadie sabrá nada”.

“Jamás contaré nada. Me ofrecen escribir libros, ¿para qué? No me interesa contar nada en ningún libro. No me da ganas. Tengo anotaciones, pero no quiero. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Soy canceriana. No tengo grises. Blanco o negro”, sentenció. ¿Cuál otra sorpresa guardará sobre la pareja presidencial?