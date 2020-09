El triste relato de una chica trans que busca un lugar para vivir: “La dueña me conoció y no me quiso alquilar”

Una mujer trans que estaba a punto de firmar el contrato de su departamento fue rechazada por la propietaria del inmueble conociera su identidad de género. La historia de la peruana Daniela Garmu se conoció luego de que ella publicara un video en la red social Tik Tok donde contó la triste historia.

A través de ese medio Daniela comparte sus días con sus seguidores quienes les envían mensajes de aliento y halagan su buen humor y energía.

Días antes había contado con felicidad que ya había conseguido un nuevo departamento para mudarse pero al final no pudo cerrar el trato debido a la discriminación de la propietaria. “Me conoció la dueña y no me quiso alquilar”, escribió Daniela en el video.

“Querría agradecerles los mensajes por el departamento nuevo. Ya estaba por firmar hoy pero bueno creo que se cayó y de las razones más importantes es porque bueno, soy una chica trans”, explicó.

“Nosotras casi no podemos alquilar nunca a nuestro nombre porque siempre nos pasa esto. Nos conocen y estamos estigmatizadas, y ni siquiera un depto puedo alquilar, tengo una rabia, una ira”, agregó la joven claramente emocionada.

Transfobia

Pese a que en la semana pasada se decretó el cupo laboral trans, en Argentina todavía existe una gran estigmatizacion y discriminación hace las personas trans.

Este jueves el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ presentó hoy su informe del primer semestre del año, que reveló que hubo 69 delitos en donde la orientación sexual, la identidad y la expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

El 78 % de las víctimas son mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros). Día a día estas mujeres no solo se exponen a maltratos sino que además se ven impedidas de conseguir trabajo formal y no les queda más opción que dedicarse a la prostitución.