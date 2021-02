El transporte público espera definir los protocolos con vistas al inicio de clases presenciales

A menos de tres semanas del inicio presencial de clases, los protocolos para el transporte público , que tendrá mayor exigencia por esa razón, aún no están definidos.

El Gobierno provincial espera tener el 100% de sus unidades en la calle para el 1 de marzo, cuando está previsto que vuelvan a las aulas la mayor cantidad de alumnos y docentes posible en el contexto de la pandemia. Pero ni desde la DGE ni desde el sindicato de choferes conocen las medidas sanitarias que se seguirán.

Desde la DGE indicaron que cuando comiencen las clases las frecuencias van a aumentar. “La DGE les va pasar a la secretaría de Transporte información geográfica y de horarios, pero todavía falta mucho por definir. También faltan los protocolos del Consejo Federal de Educación, por ahora no se le ha dado ningún dato preciso respecto del inicio de clases”, dijeron desde el gobierno escolar.

Respecto de inicio presencial para alumnos con trayectorias débiles, que arranca el miércoles, indicaron que esto no modifica sensiblemente la cantidad de personas que se movilizan, por lo que no habría que agregar más frecuencias al sistema de transporte. “En cambio, el 1 de marzo sí, porque hablamos de más de 400.000 personas. Se va a trabajar con transporte todas las necesidades según las escuelas, pero más adelante”, aclararon.

Más personal de micros

Rodolfo Calcagni, ex Secretario General de Sipemon y actual asesor del gremio que nuclea a los conductores de colectivos, señaló que hasta el momento no ha llegado información para lo que será el reinicio de clases.

De todas formas, consideró que si vuelven 100% de las unidades –actualmente circula un 70%- hará falta que vuelvan a trabajar unas 900 personas a las empresas: 600 durante el turno diurno y 300 durante la noche. Además, hay 30% de micros que no se han movido durante varios meses, lo cual supone exigirá un proceso de revisión mecánica para que puedan realizar los recoridos en condiciones.

“Hemos estado respetando todos los protocolos que nos han indicado. Hay que ver con el recorte de subsidios qué posición toma la Provincia para ver si pueden cumplir con más frecuencias, porque son muchos millones de recorte. Eso lo tendrá que evaluar el Gobierno con los empresarios. La semana que viene debería haber novedades”, adelantó.

El año pasado, los fondos para el transporte eran cerca de $800 millones mensuales. Este año, con la actualización del 38,9%, van a ser poco más de $1.000 millones en total, de los cuales $159 millones los pondrá la Nación. En 2020 llegaban $181 millones durante 11 meses y representaba el 20% del costo, pero en 2021 sólo llegará al 15%. Así, a cargo de la provincia quedarán $716 millones.

Marcelo Luna, de la Asociación Unida de Transporte Automotor de Mendoza (Autam), indicó que están esperando que el Gobierno ponga en marcha el 100% de las unidades de cara al reinicio de clases. “Las empresas tienen todo en condiciones para cuando el Estado disponga volver a las frecuencias de marzo del año pasado”, destacó. Además, remarcó que no puede haber impedimentos para poner la flota en marcha, como la limpieza o desinfección. “No hay ningún motivo para no cumplir”, advirtió.

Por último, dijo que la cantidad de gente a bordo de las unidades es el problema que han tenido desde el principio. “El chofer debe convencer a los pasajeros cuando ya no entran más en la unidad, pero termina siendo algo voluntario. El problema ahora quién realizará ese control. ¿Serán inspectores de las empresas o del Estado? Hay que definir eso”, preguntó.

Todas las unidades

Luis Borrego, director de Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos, en diálogo con Radio Mitre confirmó el regreso de todas las unidades al servicio de transporte público y dijo que están trabajando con la DGE para coordinar cómo será el inicio de clases el 1 de marzo.

“En función de eso nosotros haremos la prestación del servicio. En este caso, tenemos el 100% de las frecuencias que corresponden a la temporada de invierno. La temporada de invierno comienza con el ciclo lectivo, o sea que vamos a comenzar con la totalidad de las frecuencias para salvaguardar el distanciamiento necesario en pandemia”, señaló el funcionario.

Por otro lado, dijo que se mantendrá la ocupación de las unidades al 80%, también para mantener distancia dentro del vehículo. “Para el inicio de clases tenemos previsto, según lo acordado con la DGE, la incorporación del 100% de frecuencias. La DGE ha informado que la presencialidad irá siendo escalonada y eso nos permitirá ir manejándonos con las unidades”, detalló Borrego.

El funcionario recalcó que la cantidad de unidades disponibles será la misma cantidad que al inicio del 2020. “Tengamos en cuenta que actualmente tenemos una demanda del 40% de pasajeros. Por eso creemos que aún al inicio de la temporada no estaremos igual que al inicio del 2020 con el 100% de las unidades”, dijo.

Por último, indicó que el año pasado hicieron un operativo para cambiar al sistema SUBE en abonos primarios, secundarios, universitarios, docentes y celadores; y este año van a renovar esos beneficios en forma automática para evitar la aglomeración de personas.

“Sólo deben concurrir los que ahora no tengan el beneficio o no tengan una tarjeta SUBE. Deben ir personalmente o al llamar 148, opción 7, o en ventanilla única de Casa de Gobierno o en cabeceras de línea”, terminó. No regirá el certificado de circulación

En el decreto presidencial que dispone el distanciamiento social desde el primero de febrero y hasta el 28 del mismo mes se indica que estudiantes, docentes, directivos y ordenanzas deberán circular con el Certificado Único Habilitante de Circulación.

Sin embargo, desde la Dirección General de Escuelas indicaron que el Ministerio de Gobierno provincial no lo está solicitando y por lo tanto ni alumnos ni docentes deberán tramitarlo para ir a las escuelas.