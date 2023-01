El Tomba ya sumó más 4.500 socios con la nueva campaña enfocada en la vuelta al Gambarte

La familia bodeguera vive días de tanta ansiedad como felicidad, ya que la vuelta al estadio Feliciano Gambarte avanza paso a paso y, así, el sueño del regreso al barrio está cada vez más cerca. Bajo ese contexto, la dirigencia del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba lanzó una nueva campaña para atraer socios, con el objetivo de recaudar fondos para la obra en curso. A poco de su lanzamiento ya se asociaron más de 4.500 hinchas y esperan llegar a los 10.000.

“Sé parte de la historia” es el lema que simboliza la iniciativa para que todos los hinchas de Godoy Cruz aporten su granito de arena para la renovación del Gambarte. “Es la misma política que veníamos trabajando en todo este tiempo, en esa posibilidad de que todos los hinchas sean socios”, aseguró Carlos González García, coordinador de Marketing del club, en diálogo con Los Andes.

La iniciativa tombina invadió las redes sociales y cartelerías de vía pública.

Más allá de que la política es la misma, las formas no, ya que hubo un cambio sustancial con esta nueva campaña: la categoría “Socio Fútbol” no existirá más y fue reemplazada por “Socio Fan”, una modalidad que sólo requiere pagar una membresía anual de 2.500 pesos.

“Transformamos a Socios Fan porque entendíamos que, al pagar una cuota mensual, muchos podían quedar afuera y veíamos que teníamos que hacer una cuota accesible, pero que cree este sentido de pertenencia de volver a nuestra casa, volver al Gambarte”, explicó González García.

“Entendíamos que era una oportunidad, que lo podíamos hacer, y desde la parte de Marketing nos parecía muy importante que el hincha se sintiera parte”, manifestó el dirigente.

“Es por eso que Socios Fan viene a colaborar con eso, con una cuota mínima de 2.500 pesos como membresía anual, y el hincha ya es parte de esta historia, de volver a jugar muy próximamente al barrio”, completó.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

De esta manera, González García envió una “invitación a todos a ser parte de este proyecto de volver al Gambarte”. “No queremos que nadie se quede afuera, entendemos que 2.500 pesos anuales es una membresía muy accesible y con la que todos pueden ser parte”, concluyó.

En lo poco que lleva de campaña, Godoy Cruz ya sumó 4.500 nuevos socios. “Y venimos con una buena proyección, todavía estamos a varios días de que empiece el torneo, así que estimamos y queremos llegar a los 10.000″, reveló el coordinador.

Los socios opinan

En definitiva, las únicas dos opciones de asociarse al Tomba será bajo la modalidad de Socio Pleno o la de Socio Fan. La primera de ellas conservará los beneficios, como el acceso al club, la posibilidad de practicar disciplinas y usar el gimnasio, y la garantía de poder comprar entradas u abonos para los partidos.

La membresía anual no será obligatoria para los socios plenos, aunque tendrán la opción de pagarla, con la promesa dirigencial de que su aporte será destinado a las obras del Gambarte.

El Socio Fan, en tanto, es para aquellos que sólo desean comprar entradas para ver los partidos. Otro de los cambios sustanciales es que no habrá más venta de entradas físicas, sino que toda la venta será digital a través de la aplicación con la que trabaja el club.

A Juan Serrano, que ahora es socio fan, le parece una buena medida por parte del club. “El tema del dinero lo vamos a saber una vez que empiece el campeonato, ahí vamos a ver si hay beneficios o no”, analizó el hincha.

Además, pensando en la vuelta al Gambarte, señaló: “Me parece perfecto que vayan a entrar sólo los socios”.

Por el lado de los socios plenos, Micaela coincidió con que “la idea está muy buena”, aunque le hubiera gustado que fuera mejor comunicada. “Ha sido engorroso y ha estado mal implementada. No me ha llegado un mail de nada explicándome cómo es”, respondió a Los Andes. Además, contó que no ha podido ingresar a su usuario como socia plena en la aplicación desde el lanzamiento de la campaña.

Si bien anticipa que “no nos va a beneficiar mucho a los socios plenos”, la joven dio el visto bueno porque “quizás es una manera de incentivar que la gente vaya a la cancha”, con el regreso al barrio en el horizonte.

“Ahora en el (estadio) Malvinas es otra cosa, la gente está harta. Creo que esta modalidad la están haciendo un poco porque, cuando juguemos en el Gambarte, va a estar todo más explotado. Lo que están buscando, por un lado, es que la gente se asegure un lugar en el estadio”, analizó Micaela.