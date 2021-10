El terrible audio con la confesión de la acusada por el crimen del argentino enterrado en Cancún

La familia de Daniel Cipolat, el conferencista argentino que fue encontrado sin vida enterrado desnudo en el jardín de su secretaria, Linda Uribe, recibió un escalofriante audio en el que la mexicana cuenta cómo manipuló el cuerpo antes de ponerlo bajo tierra.

Cipolat daba conferencias sobre cosmos y llevaba 10 años viviendo en México, sin embargo, hace tres semanas fue hallado muerto, después de que contara en sus redes sociales que se había contagiado de coronavirus con variante Delta. Pero tras una ardua búsqueda de sus hijos, Uribe le confesó a Nicolás, el mayor de ellos, que el hombre estaba enterrado el jardín.

Luego de eso, Uribe se escapó y desde entonces está prófuga. Aunque previo a eso y luego de la muerte de Cipolat, la asistente presentó un certificado de defunción falso y se paseaba con una urna diciendo que eran las cenizas de su –además de jefe- supuesto amado.

Lo que ocurrió fue que antes de desaparecer, uno de los hijos del argentino logró hablar con ella y grabar la conversación. En ese audio se escucha la confesión que puede torcer el destino del expediente.

Escalofriante relato

“Lo enterré sin cajón y desnudo”, así le dijo Uribe a uno de los hijos de Cipolat. Luego de esa charla, la mujer huyó y ahora es buscada intensamente por la Policía de México.

En el certificado de defunción que presentó Uribe se lee que la causa de muerte fue “Infarto miocardio. Angina de pecho”. También se leen los datos de un médico y su número de teléfono.

Luego se comprobó que el certificado es apócrifo. “Para empezar no tiene ningún sello y, por otro lado, el teléfono del médico corresponde a una garita de seguridad que nada tiene que ver con la medicina”, explican fuentes involucradas en la investigación a Infobae.

“Lo enterré sin cajón. Desnudo y con fibras naturales. Lo enterré en mi casa. Eso no se puede hacer acá pero a mí no me importa ningún papel”, se escucha decir a la mujer en un audio.

Antes esto, el hijo de Cipolat le pregunta, con absoluta lógica: “¿No te puede traer problemas a vos eso?. A lo que la mujer responde admitiendo un delito: “Claro que me puede traer problemas. Porque es ilegal”.

Con toda esta información, el hijo de la víctima fue directo a la Policía local para hacer la denuncia. Y a partir de allí empezó la investigación penal para determinar qué pasó con Cipolat.

Pero recién el 23 septiembre, la policía de Quintana Roo, el estado que aloja a la ciudad de Cancún, halló el cuerpo del conferencista y cuando intentaron ubicar a Uribe, ya no estaba. El cadáver había sido enterrado en el jardín del terreno que había mencionado la mujer.

Mientras tanto, la policía sigue buscando a la secretaria, quien borró sus redes sociales y ya no tiene el mismo número. Aunque los detalles sobre qué provocó la muerte se mantienen bajo secreto de expediente aunque las mismas fuentes dijeron que no coinciden con lo expuesto en el certificado falso.

“La Justicia busca, además, a algún cómplice porque es imposible que ella sola, siendo tan flaquita como es, pueda haber manipulado el cuerpo de un hombre que medía 1.86 y pesaba, al menos 85 kilos”, cuentan desde México.

Mientras tanto, la familia del conferencista le pidió a la embajada argentina en México, que no deje de colaborar porque seguir el caso a la distancia se vuelve sumamente difícil.