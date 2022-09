El repudiable comentario de Eduardo Feinmann que quiso ser un chiste y alteró a un chico con autismo

Un incómodo momento se vivió durante la noche del martes en el canal de televisión LN+, más específicamente en el programa conducido por el periodista Eduardo Feinmann. Y es que el siempre histriónico y controvertido comunicador intentó hacer un chiste -desubicado-, y toda la situación derivó en que un niño de 9 años con autismo que estaba en el estudio y siendo entrevistado por él entrara en una pequeña crisis que -afortunadamente- pudo ser controlada por su madre en el momento.

La secuencia generó todo tipo de críticas hacia Feinmann, ya que los espectadores y usuarios en las redes sociales no terminan de entender qué llevó al periodista a tomar tan desacertada decisión con un comentario que, aunque intentó ser un chiste, fue totalmente descolocado y fuera de lugar.

El repudiable comentario de Eduardo Feinmann que intentó ser un chiste y alteró a un chico con autismo. Foto: Captura Web

El cuestionable comentario de Eduardo Feinmann que alteró a un niño con autismo

Durante la emisión del noticiero de LN+ de anoche, Feinmann había invitado al estudio a Ian, un niño que tiene autismo y que llegó acompañado por su mamá. Con la intención de contar y mostrar por dentro cómo es vivir con autismo, Feinmann y el niño dialogaron amenamente durante uno de los bloques del programa.

Casi al cierre de la conversación y con mucha claridad en sus palabras, el niño le explicó al periodista la dificultad que suelen tener las personas con padecimientos TEA (Trastorno del Espectro Autista) para entender chistes, metáforas y comentarios con doble sentido. Y aclaró que suelen percibir y sentir las cosas y los estímulos de manera diferente. “Las personas autistas somos muchas veces muy, pero muy literales. Por ejemplo, a veces no entendemos los chistes”, contó Ian, mientras su mamá lo acompañaba en otra silla alrededor de la mesa.

Fue en ese momento en que Feinmann tuvo la ocurrencia de hacer un comentario en tono de ‘chiste’. “Me van a matar, me van a echar del canal. Vas a lograr que me echen del canal. Mirá, Ian, hay un señor ahí que dice que me van a cortar la cabeza”, le dijo el conductor al niño luego de saludarlo, en alusión a que se habían excedido en los tiempos de la entrevista y del programa. Y hasta hizo la seña de corte en su cuello.

Claro que, tal como le había dicho Ian al periodista apenas unos segundos antes, el niño no entendió que se trataba de un chiste ni de un comentario irónico. Por lo que entró en pánico y en una breve crisis y comenzó a pedir, a los gritos que “por favor no lo hagan”. Ante los crecientes nervios del niño, que se puso de pie y comenzó a gritar, su madre lo contuvo con un abrazo y le dijo que se trataba de un chiste. “¡Ay, es que soy muy literal! ¡Perdón!”, insistió el niño, ya sonriente.

Todo terminó bien

En las redes sociales, el video de casi 40 segundos donde puede observarse toda la secuencia no tardó en viralizarse. Y las críticas a Eduardo Feinmann no se hicieron esperar.

El propio comunicador decidió responder a una de ellas, compartiendo un audio que Ian le envió y donde queda demostrado que no había pasado a mayores la situación y todo había quedado bien y tranquilo. “Ese ‘chiste’ que hizo el facho @edufeiok , todos sabemos que lo hizo a propósito, no? No tiene límites el hdmp”, escribió uno de los usuarios de Twitter. “No lo sintió así Ian”, respondió Feinmann, quien compartió el video de un audio de 16 segundos que el propio niño le mandó después de la insólita situación. “Hola Feinmann, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos, la verdad te quiero mucho. Muchas gracias por hablar de autismo, te mando besos y te quiero”, le dijo el niño de 9 años, quien incluyó hasta el ruido de un beso en el mensaje.