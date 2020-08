El Presidente quiere a Mendoza en fase 1: Suárez define eventuales restricciones

La cantidad de personas infectadas de Covid-19 en Mendoza aumenta semana a semana. Analizando varios factores con la intención de frenar el ascenso de la curva, desde Nación pretenden que la provincia vuelva a fase 1. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que aún no está nada dicho y que, primero, tienen que volver a hablar con los intendentes e incluso con el Presidente.

Precisamente durante esta mañana es que el gobernador, Rodolfo Suárez, se reunirá con los jefes comunales para escuchar cómo está la situación en los departamentos del territorio. Y, tal cual adelantaron a Los Andes, durante el fin de semana el jefe de Estado mendocino tendrá un encuentro virtual con Alberto Fernández para definir la situación durante el fin de semana.

“Todavía no sabemos si se vuelva a fase 1. Se va a conversar con los intendentes, otra vez con el Presidente, y se verá. Nación quiere que Mendoza restrinja actividades, que vuelva a fase 1, pero hasta que no se hable con Fernández no sabremos. Es para largo, todos tienen sus intereses. La idea lógicamente es mediar y llegar a una solución que sea buena para todos”, contaron desde el entorno de Suárez.

Asimismo, aseguraron que el Gobierno de Mendoza está dispuesto a escuchar no sólo al mandatario de la Nación y a sus ministros sino también al comité epidemiológico del equipo de Suárez. “En base a todas esas conversaciones y análisis que se realicen, veremos qué respuesta damos y qué camino comenzamos a transitar a partir de ahora”, agregaron desde el Gobierno provincial.