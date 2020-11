Y un día volvieron las clases presenciales en Mendoza. Fue durante la mañana de ayer, en algunas escuelas secundarias de la provincia -en zonas alejadas de los grandes conglomerados- y con grupos específicos de alumnos, distanciados entre sí y cumplimentando una serie de protocolos. Entre ayer y hoy se espera que sean 307 estudiantes de sexto año (el último) de diez escuelas técnicas los que regresen a la presencialidad, luego de casi ocho meses sin asistir a clases físicamente. No se trata de un multitudinario regreso a las clases tradicionales, sino de jóvenes - mayores de 18 años- que están completando sus prácticas profesionalizantes para poder egresar con el título habilitante.

Mientras las autoridades escolares ya planifican cómo concretar también los regresos presenciales a las aulas para los últimos años de secundarias orientadas (las tradicionales) y la forma en que se trabajará con los estudiantes que mostraron trayectorias débiles desde marzo y en la virtualidad; el calendario escolar 2021 se cuela entre los objetivos a definir.

“La idea es no modificar mucho el calendario que ya conocemos. En febrero seguramente habrá un apoyo a las trayectorias más débiles y el calendario incluirá un ida y vuelta entre presencialidad y virtualidad. Porque el 2021 va a seguir siendo un año signado por la pandemia”, destacó el director general de Escuelas, José Thomas. Lo hizo durante la visita a la escuela técnica 4-062 Juana B. Albornoz de Cortés (San Roque, Maipú), donde 54 chicos retomaron sus prácticas. Más allá de este adelanto, el cronograma aún no está confeccionado y será algo que se conversará con las supervisiones.

Cómo sigue

Según especificó el funcionario provincial, durante las próximas cinco semanas (noviembre y diciembre) se trabajará en los CAE -Centro de Apoyo Escolar- para acompañar a alumnos de los últimos años con trayectorias débiles, tanto de escuelas técnicas como de secundaria orientada. Se trata de aquellos estudiantes que no han alcanzado un buen rendimiento durante los casi ocho meses en que el cursado pasó a la virtualidad a quienes, también, se les dará prioridad para el retorno a clases en persona.

Ya en el ciclo 2021, es casi un hecho que las fechas no variarán demasiado con lo que se había programado para el 2020: comienzo de clases durante la última semana de febrero o la primera de marzo, vacaciones de invierno a mediados de julio y final del ciclo lectivo a principios de diciembre. En ese sentido -y según especificaron desde la DGE-, resta también tener la confirmación de los feriados exactos para el 2021.

Aunque Thomas adelantó que el calendario propiamente dicho no prevé cambios considerables para el próximo ciclo, él mismo hizo hincapié en que la virtualidad jugará un rol clave. Y es que, más allá de los avanzados ensayos con las distintas vacunas para el coronavirus, hasta que no se oficialice y certifique el hallazgo certero, la pandemia seguirá rigiendo las rutinas. En ese sentido, se espera que el 2021 comience como un año marcado por el Covid-19, por lo que el regreso masivo a las aulas tampoco será un hecho confirmado. Por esto mismo, la planificación de los calendarios combinará también actividades presenciales con clases virtuales.

De vuelta a la escuela

“El regreso de hoy (por ayer) es un primer paso para entender esto que nos va a tocar a vivir desde el año que viene, una nueva forma de estar en la escuela”, destacó Thomas, quien resaltó la alegría de los jóvenes que volvieron ayer a las aulas tras casi 240 días. “Empezamos por las escuelas que más condiciones tenían para regresar, que más lo habían solicitado, que estaban más alejadas de los centros urbanos y que no suelen recurrir demasiado al transporte público. Hay como una especie de burbuja regional”, destacó el director general de Escuelas.

En este sentido, el director de Educación Técnica y Trabajo, Carlos Daparo valoró que se esté volviendo a las prácticas. “Es importante para terminar de formar al alumno para que pueda egresar. De acá a diciembre vamos a completar ese proceso. Estamos con la idea de sumar 15 o 20 escuelas más de toda la provincia a partir de la semana que viene”, resumió.

Frases

“Para recibirnos tenemos que tener una cierta cantidad de horas de práctica, así que necesitábamos volver. Y si bien en casa tratamos de practicar algo, no teníamos los elementos del laboratorio, por lo que no era fácil”.

“La verdad es que los profesores se pasaron, fueron excelentes y nos respondían aunque mandáramos mensajes a cualquier hora. Lo más triste es que no pudimos disfrutar todas las cosas del último año. No pudimos hacer presentación de camperas (aunque la hicimos virtual); pero no es lo mismo”, destacaron Melina, Gonzalo y Danisa; alumnos de la escuela técnica de San Roque.

La burbuja escolar

Los estudiantes que están regresando a las aulas físicas lo hacen siguiendo detallados y rigurosos protocolos. “Los grupos van a trabajar en burbujas, con no más de 10 chicos y un docente por cada una; y así se va a mantener hasta cerrar las prácticas. Si hay más de un docente por grupo, se dividen para que uno de ellos vaya algunas semanas (manteniendo la burbuja cerrada) y cuando termine, se abre la burbuja para que ingrese el otro, se forme otra y se vuelva a cerrar. A todos se les va a pedir las declaraciones juradas, y todo lo que van aprendiendo va quedando acreditado”, destacó Daparo sobre la metodología de trabajo.

Además, agregó que estudiantes y docentes no podrán participar de jornadas de clases prácticas que superen las tres horas y media por día; y no podrán asistir más de tres veces por semana.