El perturbador síndrome que hace que quienes lo padecen crean estar muertos

El síndrome de Cotard, conocido también como delirio de negación o delirio nihilista, es un síntoma de tipo psicótico relacionado, comúnmente con trastornos del estado de ánimo severos como la depresión psicótica. Aún así, se han registrado ciertos casos que lo atribuyen a trastornos de ansiedad severos, esquizofrenia o problemas neurológicos como la demencia, intoxicaciones o lesiones cerebrales.

En su forma habitual, consiste en un delirio (una creencia fuertemente sostenida pese a la evidencia en contra) por el que el paciente piensa que está muerto, de manera figurada o literal. Existen algunas variaciones que giran en torno a este mismo principio: a veces, las personas afectadas pueden creer ser inmortales, que su cuerpo se está descomponiendo, que carecen de órganos internos, que directamente no existen...

Los síntomas

Un paciente con síndrome de Cotard puede defender que sus órganos han cesado sus funciones. Foto: Gentileza

Al ser un delirio, no existen síntomas fisiológicos como tales: la sintomatología, entonces, se basa en las ideas que refiere el paciente o en conductas que pueden indicar que mantiene dichas ideas.

Un paciente con síndrome de Cotard, por ejemplo, puede defender que sus órganos han cesado sus funciones; que carece de ellos, que se está pudriendo, que está siendo devorado por insectos, que no puede morir, que no existe o que no es real.

En ciertas ocasiones, estos delirios pueden venir acompañados de alucinaciones de distinto tipo que los apoyen; por ejemplo, el paciente puede afirmar detectar olor a carne en putrefacción, sentir los movimientos de los insectos...

El tratamiento

El tratamiento del síndrome de Cotard depende enteramente del trastorno que lo está causando. Foto: Gentileza

Al ser un síntoma de otros trastornos, el tratamiento del síndrome de Cotard depende enteramente del trastorno que lo está causando. No obstante, y dada su naturaleza psicótica, en la mayoría de casos (especialmente cuando va asociado a patologías psiquiátricas más que neurológicas) incluye el uso de medicación antipsicótica.