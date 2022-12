El periodista de la Tv Pública que llamó “desclasados” a los jugadores de la Selección pidió perdón: “Me mandé una cagada”

Nicolás Fiorentino, el periodista de la Tv Pública que llamó desclasados a los jugadores de la Selección Argentina porque no quisieron ir a la Casa Rosada, pidió disculpas por sus dichos, pero aseguró que había sido malinterpretado.

“Con muy mal timing hablé de futbolistas “desclasados”. No, no hablaba de la Selección. No, no considero desclasado al plantel que demostró tanta empatía con el sentir popular”, afirmó en su cuenta de Twitter.

En la publicación agregó el texto que tituló “Me equivoqué, cometí un error. Me mandé una cagada”. Fiorentino dijo que en el programa Desigualdades estaban hablando de la no visita de la Selección a la Casa Rosada y que en ese contexto habló de desclasados.

“Mi primer grave error fue deslizar un intento de análisis innecesario y completamente fuera de contexto, porque cuando la alegría hace ebullición, sobran las lecturas o interpretaciones de segundo o tercer orden”, contó Fiorentino.

“Fue una estupidez. Si me preguntan, fue fruto de la soberbia de creer que siempre hay algo más interesante para decir”, reconoció.

Posteriormente aclaró que esa frase, sobre jugadores desclasados, no fue utilizada para hablar de los futbolistas dirigidos por Scaloni. “No solo jamás dije que los jugadores de la Selección son unos desclasados, tampoco lo pienso”, insistió.