El pedido de un enfermero ante la alta demanda de testeos: “Paciencia, hacemos lo que podemos”

Un enfermero sanjuanino pidió a los ciudadanos que tengan más paciencia por las demoras en los centros de testeos. Debido a la explosión de casos, esa provincia también se ha visto desbordada por la alta demanda.

“Cuatro días sin parar en el centro de Salud Alfonso Barassi. Mis pies y espalda me duelen. Hacemos lo que podemos, esto nos sorprendió a todos”, escribió José Guillermo Rodríguez en Facebook.

En la misma publicación, donde se lo ve vestido con su equipo de protección, el enfermero pidió “mucha paciencia” a los ciudadanos. “Hacemos lo que podemos sepan disculpar. Todo un equipo de salud está dejando todo”, agregó en el texto.

Mucha demanda y poca paciencia

Se trata de una situación que se replica en varias partes del país. De hecho, se han registrado agresiones al personal de Salud en Buenos Aires y también en Mendoza.

A raíz de esto último, este miércoles el gobierno de Mendoza lanzó un comunicado para pedirle a la población que respete al personal de Salud.

“Les pedimos por favor solidaridad con el personal que está trabajando al máximo”, sostuvo Fernanda Sabadin, coordinadora de Salud de la Metropolitana Sur.

El lunes de esta semana se viralizó un video donde se puede ver el momento en que un hombre agrede verbalmente a una médica del hospital Scaravelli, de Tunuyán.

En las imágenes se puede ver a la mujer claramente afectada explicando las demoras a las personas que esperan. En vez de empatizar con la situación de la trabajadora, un hombre la increpa y cuestiona su profesionalismo.

“Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”, reclama el sujeto. “Más no puedo hacer, no he parado de atender”, respondió la mujer al borde del llanto.