El Pato Fillol compartió una inolvidable charla con el intendente e hinchas en la Ciudad

El “Pato” (Ubaldo) Fillol, arquero argentino recordado por su desempeño en el mundial ‘78, donde se consagró campeón del mundo, compartió una inolvidable charla con el intendente e hinchas de la Ciudad. Fue en la Sala 2 de la Nave Cultural, con una dinámica abierta de preguntas y respuestas, moderada por el mandatario capitalino, Ulpiano Suarez, y por el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Juan Manuel Filice.

Con una gran ovación tras su llegada, el intendente agradeció al portero por su visita y desembarco a la Ciudad y destacó que es el mejor para hablar de liderazgos: “En este momento difícil que vive nuestra sociedad, la necesidad de liderazgos que marquen un horizonte de esperanza y un futuro mejor es fundamental y quién mejor que el Pato. En este recinto hay muchos que lo vieron levantar la Copa del Mundo allá por 1978 y hay que vincular aquel momento difícil del país”.

Y siguió: “1978 fue muy complicado para la Argentina y el Pato y sus compañeros dieron una luz de esperanza a los argentinos, demostraron que se sale trabajando en equipo como lo hicieron y, con los años, el Pato lo ha seguido demostrando. Tengo presente el mensaje que le dio a familiares de desaparecidos, donde dijo que entendía la situación pero de ninguna manera lo hacía sentir feliz con la copa en la mano cuando pasaba lo que pasaba en el país. Y trayendo eso ahora, en este momento difícil que pasa Argentina, es muy importante que comparta su visión sobre la necesidad de un liderazgo. Así como en aquel momento esos héroes del ‘78 nos dieron una luz de esperanza, hoy también lo hace escucharlo para que todos nosotros podamos mirar hacia adelante con optimismo, pensando que podemos tener una sociedad mejor”.

Por su parte, Filice expresó unas palabras para abrir lugar a las anécdotas y enseñanzas del Pato: “Esta visita surge de una conversación que tuvimos tiempo atrás con el Coqui Martínez sobre la posibilidad de contactar al Pato y establecer un puente con él para que pudiera venir. Accedió y comenzamos a hablar con la gente de la Red de Deportes Solidarios. Y cuando hablamos con ellos, nos dimos cuenta de que esta visita tiene dos aristas; una es este momento, donde vamos a tener la vivencia del Pato que nos va a contar su experiencia, pero también tiene un impronta de los valores que deja el deporte y cómo esa impronta hace al desarrollo del ser humano”.

Seguidamente, comenzó la charla a través de la cual Fillol, ante una colmada sala de hinchas que constantemente le demostraron su afecto y cariño, buscó trasladar los valores que considera que despiertan una luz de esperanza y un verdadero triunfo. “La selección fue ejemplo de solidaridad, de unión sobre muchas cosas que nos pasaban y nos pasan a nivel país. Porque el fútbol es y fue un punto de encuentro”, manifestó. Y agregó: “Durante la época de la dictadura, cuando jugábamos, varios detenidos con los que después he hablado me contaban que el fútbol les daba esperanza, porque escuchaban el triunfo por la radio, con los ojos vendados, y ahí veían una salida. La propia Estela de Carlotto, en una mesa de Mirtha Legrand, comentaba que mientras buscaba a sus hijos y veía los partidos, gritaba los goles y le daba felicidad el triunfo. Fíjate si el fútbol no es un punto de encuentro”.

Asimismo, continuó: “El fútbol es un lugar de encuentro y que nos ha traído reclamos legítimos. Cuando íbamos a dar charlas motivacionales por el país años atrás, los entrenadores nos decían que no tenían infraestructura, que no tenían pelota, que no tenían conos, que no tenían muchas cosas. Y nuestros chicos, los que llegaban a jugar, iban sin cultura, mal alimentados. Ahora, cuando vamos a dar las charlas, los chicos tienen eso. Y seguimos trabajando para que tengan educación y comida”.

Entre las anécdotas, el arquero remarcó aquellas en las que prevaleció el trabajo en equipo, la fuerza de un grupo unido, la importancia de la confianza en los demás y lo fundamental del liderazgo para sentirse integrados e importantes. Además, se centró en difundir y promover los valores de la educación, la familia y la patria entre los presentes.

Finalmente, el intendente pidió a Fillol una reflexión para los tiempos que corren, destacándolo como un líder no sólo en la selección, sino en la vida. “El trabajo que hacen los profes y la docencia son fundamentales. Amo la docencia y por eso sigo dando estas charlas. Me gustaría comprometerlos a agregar a todos los lugares un merendero, porque he visto muchos lugares en el país a los que van chicos que no tienen para comer y necesitan esa comida. Gracias a ustedes, a la gente. No tienen idea lo que representan para nosotros”, expresó el Pato.

Aprovechando la ocasión, el mandatario agradeció a los entrenadores de la Ciudad presentes en la charla por el trabajo y pidió que sumen siempre herramientas para que, quienes no triunfen en el fútbol, puedan hacerlo en la vida.