El Paso Cristo Redentor permanecerá cerrado mañana: ¿cuándo podría darse la reapertura?

Mediante un comunicado de prensa advirtieron del cierre preventivo en ambos sentidos. "Continúa el frente de inestabilidad", justificaron.

Paso a Chile: trabajos de Vialidad Nacional Argentina.
Desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras detallaron el estado de transitabilidad del Paso Internacional Cristo Redentor. "Permanecerá CERRADO preventivamente en ambos sentidos para todo tipo de vehículos", señalaron para este viernes.

La medida se tomó en base a los informes climáticos. Los mismos anuncian que "continúa el frente de inestabilidad con nevadas en la alta montaña, que afectarán las condiciones de seguridad del tránsito".

Cierre del Paso Cristo Redentor para este viernes 22 de agosto

Cierre del Paso Cristo Redentor para este viernes 22 de agosto.

Al respecto, Vialidad Nacional trabaja en faena de despeje y ensanche de banquinas en los sectores más comprometidos. En ese marco, las autoridades puntualizaron en consultar el estado del Paso antes de programar el viaje, con el objetivo de evitar inconvenientes.

Mientras, se registran fuertes nevadas con presencia de viento blanco en zona Las Cuevas, Libertadores, Portillo Chile. Se espera que el temporal este presente hasta este viernes. Según informó hace instantes Osvaldo Valle, vocero de Gendarmería Nacional: "Desde el sábado mejoran las condiciones climáticas por varios días".

