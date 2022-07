El Paso a Chile sigue cerrado y se espera temporal para el viernes: hoy evacuarán a más de 200 camiones

El invierno en Mendoza, y especialmente en Alta Montaña, sigue siendo crudo. A tal punto de que, si bien la semana comenzó con un día despejado y sin nevadas en las villas cordilleranas, el Paso a Chile continúa cerrado ya que se están llevando adelante tareas de limpieza de nieve sobre la calzada y a raíz de las intensas nevadas precipitadas durante el fin de semana en el corredor internacional que vincula de forma terrestre a Argentina con Chile vía Mendoza

. Según confirmó el jefe del Centro de Fronteras y Coordinador del Paso Internacional Justo José Báscolo, el tránsito en la ruta 7 se encuentra interrumpido a partir de Puente del Inca (habilitado para turismo interno, aunque con portación de cadenas y precaución a partir de Punta de Vacas ya que hay hielo en la calzada y maquinaria trabajando en el despeje), por lo que los transportistas que tienen en su itinerario cruzar a Chile permanecen a la espera de que se rehabilite el Túnel Cristo Redentor.

El propio Báscolo confirmó que son cerca de 3.000 camiones con sus conductores los que permanecen en territorio mendocino a la espera de que se rehabilite el Paso, aunque no están en su totalidad a la vera de la ruta 7 o camino a Alta Montaña, sino que están diseminados antes de llegar a Uspallata y en distintos puntos, especialmente las zonas limítrofes con San Juan y San Luis.

El Paso a Chile sigue cerrado y se espera temporal para el viernes: 3.000 camiones esperan en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

En cuanto al paso a Chile, Báscolo confirmó que difícilmente quede habilitado en el transcurso del lunes, por lo que habrá que aguardar ya hasta el martes para ver las condiciones del camino y si todo quedó debidamente despejado para que se reanude el tránsito regular por el Sistema Integrado Cristo Redentor. “El tránsito por el Paso Internacional Cristo Redentor no se va a rehabilitar hasta que no estén garantizadas las condiciones de transitabilidad de los dos lados. Además de todo esto, no hay que perder de vista que hay un nuevo temporal pronosticado para el viernes próximo”, advirtió el referente a Los Andes.

La situación de los camioneros

Si bien la mayoría de los 3.000 camioneros que se encuentran a la espera de la apertura del Paso Cristo Redentor no están sobre la cordillera, hay algunos que están en situaciones urgentes sobre la ruta cordillerana y con quienes se trabajará con especial énfasis a lo largo de todo el lunes.

Del lado argentino hay 3 camiones que están obstaculizando la ruta entre la Curva de la Soberanía y Las Cuevas. Se trata de vehículos que presentaron desperfectos mecánicos y que han quedado detenidos por cuestiones ajenas a la nieve o cuestiones climáticas. Los 3 están identificados ya y se los asistirá en el transcurso de la mañana.

El Paso a Chile sigue cerrado y se espera temporal para el viernes: 3.000 camiones esperan en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

A ellos se suman, ya del lado chileno cerca de 40 camiones que han quedado entre el complejo fronterizo Los Libertadores y la boca del túnel y que habían llegado al lugar antes de que se disponga el cierre. A estos vehículos también se los asistirá en el transcurso de la mañana para que puedan continuar con su viaje y salir de la zona que se encuentra restringida, al menos durante el transcurso del día de hoy. Y del lado chileno, sobre los Caracoles, hay otros 180 transportistas con sus camiones y a quienes se intentará evacuar también hoy.

El estado de las rutas en Mendoza

Esta es la situación en el corredor internacional (ruta 7) a la altura de Alta Montaña:

Habilitada para turismo interno hasta Puente del Inca , aunque para el tramo comprendido entre Punta de Vacas y esta localidad se pide precaución y portación de cadenas .

Cerrada desde Puente del Inca y hasta el cruce a Chile.

En el Sur provincial:

Tránsito a Chile por el Paso Pehuenche también está interrumpido .

Cierre comienza ya en la zona del Cajón Grande.

El Paso a Chile sigue cerrado y se espera temporal para el viernes: 3.000 camiones esperan en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Por fuera de los cierres totales, hay otras vías que se encuentran transitables, aunque con precaución.