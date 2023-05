El Paso a Chile abre al mediodía: miles de chilenos y camioneros comenzaron el “operativo cruce”

Luego de 5 días inhabilitado, una ventana de buen tiempo y arduos trabajos de despeje de ruta de Vialidad Nacional permitirán habilitar el paso Internacional Cristo Redentor este mediodía. Así, cientos de turistas chilenos y miles de camioneros que estaban varados en Mendoza comenzarán a cruzar la frontera hacia Chile.

“Al mediodía se habilitará el paso Internacional Cristo Redentor”, confirmaron a este diario desde Gendarmería Nacional.

El intenso temporal en Alta Montaña, que incluyó grandes nevadas, obligaron a las autoridades de ambos países a decretar el cierre del cruce cordillerano más utilizado el lunes pasado y la prohibición se mantiene hasta hoy.

La devaluación de peso argentino atrae a miles de compradores chilenos, quienes llegan en masa hasta los supermercados mendocinos para llevarse a sus hogares productos de primera necesidad. Este fenómeno ocasionó que el número de varados fue considerablemente mayor que en años anteriores.

Esta mañana salieron 14 micros de la Terminal Hacia Chile. Orlando Pelichotti / Los Andes

Esta mañana partieron desde la terminal de ómnibus de Mendoza 14 micros repletos de visitantes trasandinos. La noticia de la reapertura aceleró el operativo retorno y cientos de chilenos dejaron sus hospedajes temporarios para comenzar el regreso a casa.

Cerca de 200 chilenos esperaban en Uspallata

Unos 200 los chilenos que se encuentran esperando que abra el corredor internacional en Uspallata y están viviendo una verdadera pesadilla. Hoy se cumple el quinto día sin poder retornar a su país, y muchos de ellos se han quedado sin dinero.

Tampoco funcionan los sistemas para recibir las transferencias de pesos chilenos y que con eso pudieran ser asistidos por sus parientes. Familias enteras, mujeres embarazadas, niños muy chicos aguardan con temor y a todos los embarga la incertidumbre de cuándo volverán a su hogar.

“No sabemos qué hacer, porque sería arriesgarnos a ir por San Juan y que nos cierren allá. Ya no nos queda plata argentina y no podemos recibir las transferencias de nuestros familiares porque los sistemas se quedan sin efectivo. Hay niños, hay mujeres embarazadas, personas muy grandes. Nos quedamos durante todo el día en la estación de servicio esperando alguna noticia, porque de nuestro país no tenemos ninguna información de cuándo se abrirá el paso”, contó Carola, quien vino con su esposo, su hijo de 10 años y una pareja amiga.

Chilenos varados varios días en Uspallata esperando que se habilite el paso internacional para poder cruzar a su país. La ruta esá cortada a la altura de Uspallata por el mal tiempo en alta montaña, varias familias chilenas viviendo en su automóvil a la orilla de la ruta internacional 7 esperando de poder pasar Foto: José Gutierrez / Los Andes

Miles de camiones y autos

Son alrededor de 1.500 los camiones que aguardan poder continuar su viaje hasta el puerto del Pacífico, los transportistas esperan su turno divididos en los playones de Luján y Uspallata.

A estos se les suman los vehículos particulares, por lo que el tránsito estará muy congestionado durante las primeras horas de la reapertura. Se recomiendo precaución.