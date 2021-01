El nivel del embalse Potrerillos está más bajo de lo esperado

Seguramente quienes acuden semana a semana al dique Potrerillos les llamó la atención el bajo nivel del agua, sobre todo si se compara con años anteriores. Y tienen razón. Desde Irrigación reconocieron que la capacidad del dique debería estar “un poquito más alto” y que recién durante estos días la nieve se ha empezado a derretir en alta montaña provocando un llenado más rápido.

Ricardo Nordestrom, asesor de Irrigación y ex subdelegado de aguas del río Mendoza, dijo que hace un mes el agua acumulada en el embalse era de 48% y que en la actualidad se ubica en 60%. “Deberíamos estar, tal vez un poquito más alto, recién en estos últimos días con los calores que hay se ha empezado a derretir la nieve y viene más agua en el río” , indicó y agregó que actualmente el caudal es de 60 metros cúbicos cuando lo normal es de 90 metros cúbicos. Indicó que recién esta semana fue más alta la temperatura en alta montaña por lo que el nivel del agua debería subir marcadamente durante los próximos días. “No estamos dentro de la normalidad pero sí dentro de lo pronosticado. O un poco por debajo, pero finalmente lo esperado se va a dar. El año pasado anduvimos con una diferencia de 1% y el año anterior 2%. Es decir que los pronósticos siempre son cercanos a lo que finalmente ocurre” , explicó el especialista del Departamento General de Irrigación.

Durante diciembre y lo que va de este mes, muchos fueron los comunicados alertando sobre la apertura de compuertas en el dique Potrerillos a cargo de Cemppsa, la concesionaria del manejo del embalse. A raíz de esto, algunas personas especulaban con que hubiera influido en la cantidad de agua disponible en el embalse. Sin embargo, Nordestrom detalló que esto no tiene nada que ver con el bajo nivel de agua. “La apertura de compuertas no tiene nada que ver con el bajo nivel de agua. Es justamente porque el embalse está bajo y además llega agua turbia del río Cacheuta cuyos sedimentos se asientan en la cercanía del paredón. Si no se retira eso, después no se puede sacar más” , dijo el asesor. Es por eso, indicó, que a veces se hacen treinta minutos de apertura del descargador de fondo para que el agua se mueva dentro del túnel y no se sedimente en el fondo.

Nordestrom – quien tras su jubilación será reemplazado por Marcelo Landini- dijo que en este último mes hubo un crecimiento de 10% en el nivel del agua y, tal como se pronosticó en octubre, el embalse estará en su máximo nivel posible los primeros días de marzo.

Cabe señalar que en diciembre, el informe de Irrigación revelaba que la capacidad del embalse Potrerillos se encontraba al 53%. Hasta fines de noviembre se había igualado la cantidad de agua que ingresó al embalse y la que se erogó para todos los usos, según el Plan de Desembalse manejado por la Subdelegación de Aguas del río Mendoza, que se está cumplimentando según lo acordado luego de la presentación del Pronóstico de Escurrimiento 2020-2021.

Informe

Agua del Toro y Los Reyunos al 50%

El boletín hidronivometeorológico de Irrigación informa que el embalse El Carrizal (Tunuyán) se ubica a 41% respecto de su capacidad total. Agua del Toro y Reyunos (que se alimenta del río Diamante) está en un 50% y Nihuil y Valle Grande (Atuel) se ubica en un 35% de su capacidad. Respecto de los caudales de los principales ríos de Mendoza, el informe detalla que el río Tunuyán, en Valle de Uco y Carrizal transporta 30 y 37 metros cúbicos respectivamente. La media para este río es de 54 y 50 metros cúbicos. El Diamante, Atuel y Grande transportan 27, 38 y 64 metros cúbicos de agua y la media para estos es de 51, 54 y 121 metros cúbicos, respectivamente.