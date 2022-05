El nene rosarino recibió el transplante de hígado y las siguientes 24 horas son cruciales

El pequeño rosarino que padecía una hepatitis severa fue operado este martes y recibió el trasplante de hígado de un donante de La Pampa y los profesionales de la salud determinaron que la intervención debía hacerse de forma urgente, ya que el pequeño no mostraba signos de mejoría a pesar de llevar varios días internado.

El procedimiento se realizó en el Sanatorio de Niños de Rosario y tras una conferencia de prensa, el equipo médico integrado por Alejandro Costaguta, Lisandro Biteti y David Biagiola dio a conocer el parte médico del paciente: “Se implantó el lóbulo izquierdo (del órgano)”, indicó Contaguta, jefe de la Unidad de Hepatología y Trasplante. Además explicó que el hígado del donante tuvo que ser reducido.

El jefe de la Unidad de Hepatología y Trasplante del Sanatorio de Niños afirmó: “Se trata de una de las cirugías más complejas, plagadas de complicaciones en un paciente que está en estado crítico. Es indudable que el escenario es complejo. Nuestro primer interés es enfocarnos en lograr que tenga éxito la primera parte de este procedimiento, que es la cirugía”.

El profesional agregó que “Si logra superar la cirugía, las chances son muy buenas. El problema al principio no es la aceptación, si no que no haya complicaciones derivadas de la cirugía”, en alusión a la importancia que tienen las primeras 24 horas tras la operación.

Los casos en Argentina de la hepatitis misteriosa

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, detalló este martes que hay 8 casos en Argentina de pacientes con fallas hepáticas severas, los que están siendo monitoreados con mucha atención.

La funcionaria detalló que están estudiando el origen de la afección, a partir de un contexto internacional en el que ya se detectaron 300 chicos con esta enfermedad en al menos 20 países. “Necesitamos encontrar un equilibrio entre situaciones que son habituales en epidemiología y situaciones que hoy tienen la particularidad de la visibilidad y de un nuevo virus que sería un adenovirus. En el mundo hay situaciones de hepatitis grave de etiología desconocida”, aseguró la ministra.