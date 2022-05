El móvil veterinario se instalará durante todo junio en el parque O’Higgins

Vecinos y vecinas de la Ciudad tendrán a disposición el móvil veterinario municipal en el Parque O’Higgins para acceder a turnos y consultas gratuitas.

El mismo se ubicará en el espacio verde a partir del 30 de mayo y permanecerá allí hasta el 30 de junio. Para castraciones y esterilizaciones, se deberá asistir con turno previo obtenido a través de la línea 147.

Se requerirá que las personas solicitantes tengan domicilio en la Ciudad, sean mayores de 18 años y que sus animales de compañía asistan con 8 horas de ayuno sólido y líquido, tengan entre 5 meses a 5 años de edad (gatos) y entre 6 meses a 5 años de edad (perros), no estén en celo, no tengan sobrepeso o estén en estado de caquexia (bajo peso, anémicos), no tengan patologías preexistentes y que no sean de razas con inconvenientes respiratorios o tengan nariz chata o corta (caniches, boxer, razas braquicefálicas).

La línea telefónica ya se encuentra abierta, con cupos limitados. Por su parte, vecinos y vecinas que deseen realizar consultas orientativas y vacunar o desparasitar a su animal de compañía podrán acercarse espontáneamente al móvil, de lunes a viernes de 8 a 12.30.

Importante:

Obtener un turno para castración no significa el acceso al servicio. Esto dependerá del criterio de los veterinarios, quienes evaluarán si los animales están en condiciones de ser operados.