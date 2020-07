El militante anticuarentena que se contagio de coronavirus: “El virus existe muchachos”

Un joven anticuarentena se contagio de coronavirus y dice que no sabe cómo fue que contrajo el virus. Lucio Torres Zavaleta participó en la marcha en contra del aislamiento que se hizo el 25 de Mayo en Buenos Aires.

“Nos están vendiendo el virus para convertirnos en Venezuela y matarnos de hambre”, expresó a los medios mientras participaba de la marcha.

Posteriormente, tras el diagnóstico posivo Torres aclaró que nunca negó la existencia del Covid-19: “Lo que se usa como pretexto para llevarnos a Venezuela es la cuarentena. El virus es totalmente existente”.

En cuanto a su experiencia con la enfermedad, el joven dijo que había tenido síntomas leves y solo un día de fiebre.

“Yo no puedo decirte claramente dónde me contagié, pero es imposible que me haya contagiado en esa marcha, porque mi síntomas aparecieron tres semanas después”, dijo.

“Siempre supe y creí que existía, pero para mí fue mínimo. La gente que muere tienen un promedio de edad de 80 años. Creo que el virus existe, para la agente con patología previas es letal”, dijo.

"Estoy acá porque no quiero ser una causa de los problemas y ayudar a combatirlo. No tengo ganas de tener que cargar con la muerte de nadie", agregó.

Además, el joven contó que la situación lo había hecho reflexionar y que le estaba pidiendo a las personas que se cuiden. “El virus existe muchachos”, declaró.