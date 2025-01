El mensaje del Mendoza Rugby Club por el fallecimiento de Rito Irañeta en Chile

La comunidad del rugby argentino está de luto tras la repentina muerte de Luis “Rito” Irañeta , ex jugador de Los Pumas y figura emblemática del Mendoza Rugby Club. Irañeta, de 74 años, falleció este sábado en un trágico accidente automovilístico ocurrido en la Ruta E-30-F , en la comuna de Zapallar, Chile.

El choque frontal, que involucró una camioneta Hyundai y un BMW, dejó un saldo fatal que incluyó a Irañeta, su esposa Andrea Raganato y su hermana Maite Irañeta. Todas las víctimas eran de nacionalidad argentina, según informaron medios locales.

Accidente de tránsito en el Zapallar.

UN LEGADO IMBORRABLE

Mendoza Rugby Club, lugar donde Irañeta dejó una huella indeleble como jugador y entrenador, compartió un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales: “Con profunda tristeza, el Mendoza Rugby Club despide a Rito Irañeta, Andrea Raganato y Maite Irañeta. Rito, figura emblemática y jugador destacado de nuestro club, llevó su talento a la máxima representación al vestir la camiseta de Los Pumas en 1974, dejando su marca en la historia del rugby argentino”.

“Su dedicación y amor por el deporte lo llevaron luego a formar y guiar a nuevas generaciones como entrenador, transmitiendo los valores que siempre lo caracterizaron. Además de ser un referente en el rugby, Rito fue un padre y abuelo ejemplar, dejando un legado de amor, compromiso y humildad que trasciende el deporte”, continúa.

El mensaje de despedida de Mendoza Rugby Club. Foto: captura.

“Su espíritu de equipo y su calidad humana siempre serán recordados por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento y nos unimos en el homenaje a su vida. Su recuerdo vivirá por siempre en el corazón de nuestro club y en todos los que comparten la pasión por este deporte”, concluye el mensaje.

Eliseo Branca, ex compañero de Irañeta en Los Pumas, también lo recordó con cariño: “Murió Rito Irañeta, un gran jugador y mejor persona, me tocó debutar con él frente a Gales. Tengo los mejores recuerdos de él. No tengo manera de hacerle llegar mi pésame a sus hijos. Abrazo al cielo Rito querido”.

La tragedia generó una ola de mensajes conmovedores en redes sociales, con palabras de admiración y tristeza de quienes conocieron a Irañeta o siguieron su carrera: “Qué dolorosa noticia, mi más sentido pésame a la familia y al club, dejó un gran legado.”, “Se fue un grande, una gran persona, un gran padre/abuelo, un gran entrenador, un gran jugador”.