El médico asesor de Alberto Fernández dijo que hay que reprimir las manifestaciones para evitar contagios

Uno de los médicos asesores del Gobierno, en materia de coronavirus, dijo este martes que había que “reprimir las grandes concentraciones” para disminuir los contagios en Argentina. Luis Cámera es uno de los integrantes del comité de expertos que ha acompañado al Presidente desde el inicio del brote.

“Las concentraciones de gente por motivos nobles o no nobles no son buenas, aunque estén al aire libre. Tienen que estar todos con el barbijo a rajatabla. Lo hablé en todos lados pero después están las acciones que se cuestan tomar. Las intensas actividades políticas y sociales que hay, el centro de Buenos Aires es un lugar tomado por las manifestaciones. No sé cómo decir que eso no está bien. Supera lo que pueda decidir o aconsejar”, explicó.

“Es una macana que no hagan casos a las advertencias porque hay una sensación política general, también muy manejado por los medios, que todo lo que pueda sonar a reprimir algunas conductas de la gente es una palabra que no se puede usar, es una palabra prohibida y eventualmente también prohibida de hacer porque se hacen comparaciones extrañas con décadas atrás que para mí no tienen nada que ver pero bueno, es una palabra prohibida y al ser prohibida la gente que comete errores los sigue cometiendo”, agregó.

“Es una palabra prohibida en la Argentina . Hay que frenar esas grandes manifestaciones, disuadirles, eventualmente reprimirlas como se hace en cualquier parte del mundo, reprimirlas, decirles ‘no se tienen hacer’ por un mes, que aguanten un mes, por un mes no se pueden hacer. Qué querés que te digan. Son todas contagiadoras”, dijo.

Más tarde, en una entrevista con María Laura Santillán para le programa La Mañana de CNN por CNN Radio, Cámera aclaró sus palabras: “Digo reprimir porque en el fondo te quiero decir en un momento dado tenés que decir ´no podes hacer esto´, ese ´no podes´ el verbo es reprimir, no reprimir de pegarle a las personas, es otra cosa”.

“Nos cuesta controlar la conducta de la gente porque eso suena a una actitud negativa y fea y que puede terminar mal, entonces no se hace y se genera que mucha gente tenga conductas inapropiadas. No sé cómo llamarlo”, justificó.

“Estamos en una posibilidad de empezar a bajar los contagios de manera rápida pero si sigue habiendo manifestaciones en la calle y la gente pierde la conducta nos mantendríamos en una meseta alta. Le tengo temor a eso. Tenemos una posibilidad de que en mayo se vaya esta ola. Pero si la gente sale a la calle, se descuida, la mantendríamos en una meseta alta. Eso a largo plazo va a generar muchas muertes y paralización económica”, agregó.

Manifestaciones

Este martes cerca de las 8 de la mañana se concentraron varias manifestaciones en el Obelisco porteño. Según informó Infobae, se reunieron organizaciones sociales y movimientos de izquierda que después marcharon hasta la sede del Ministerio de Trabajo.