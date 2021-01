El mayor sismo en 43 años provoca solamente daños

A las 23.46 del lunes las placas tectónicas se movieron y un nuevo terremoto sacudió a San Juan y se percibió en buena parte del país. El temblor del lunes 18 fue el debut en sismos para los más jóvenes y, para otros, revivió la angustia de experiencias anteriores, como el terremoto de Caucete (1977) y de Mendoza (1985).

Gracias a los códigos de edificación que se aprobaron después del terremoto de 1944 que destruyó la capital sanjuanina, el movimiento sólo provocó daños en viviendas y algunos derrumbes, pero ninguna víctima fatal. Hasta ahora hay registrados once heridos, uno de gravedad. Las rutas fueron las más afectadas, la 40 que conecta San Juan con Mendoza se agrietó y el tránsito tuvo que ser derivado por calles alternativas. La gente que habita casas precarias pasó la noche en la vereda, hubo evacuados y mucho pánico.

Testimonios

En el barrio Santa Teresita, de Sarmiento, Azucena Ángel estaba en la puerta de su casa. La ampliación, que con esfuerzo estaba construyendo, se cayó sobre los muebles que había dentro de la habitación a medio terminar. “Me acordé del terremoto del ’77, en aquel entonces vivía en Punta del Médano. Me dio mucho miedo, recordé ese temblor en el que se rajó la tierra”, dijo nerviosamente. La mujer junto a su familia decidió pasar la noche en la puerta de la casa y para ello, sacaron los colchones a la vereda.

Ana Fernández estaba celebrando el cumpleaños de su nieto cuando los sorprendió el sismo. Los invitados “salieron disparando” y la mujer intentó juntar a los chicos. Mientras los abrazaba como podía, sintió un fuerte estruendo en el fondo de su casa. El tanque se cayó del techo de la vivienda y se estrelló contra el piso. Ella optó por dormir con la puerta abierta y los colchones en el comedor.

Marcela Aldeco, otra vecina de Sarmiento, estaba mirando la final de Masterchef cuando el temblor sacudió su hogar. En su casa se cayeron adornos y hasta el televisor, que se destruyó por completo.

“Estaba en mi casa, con mis hijas regando, cuando sentí un zumbido, las agarré y no sabía por dónde ir. Casi me desmayo, pero sabía que no debía hacerlo, tenía que poner a salvo a mis hijas. Se escuchaban gritos de mis vecinos que pasaron por la misma situación, los niños gritaban, fue horrible. Luego fui a ver a mi mamá para saber cómo estaba, me encuentro con todos los vecinos de mi madre en la plaza con reposeras, nadie quería quedarse dentro”, relató Elizabeth Ortega, vecina de Caucete, epicentro del terremoto del ’77.

Daños materiales

El 15 de enero de 1944 un temblor de 7º en la escala de Ritcher se convirtió en la catástrofe natural más grande del país, con más de 10.000 muertos producto de los derrumbes y la caída de mampostería en San Juan. Luego del sismo, se creó un estricto Código de Edificación que obligó a construir con columnas y vigas. Esto permitió que los terremotos de 1952 y 1977 provocaran menos daños materiales y víctimas fatales. Y en el 2021, ni un fallecido.

Un relevamiento realizado por el Gobierno de San Juan indica que al menos 300 casas presentan daños graves, como paredes caídas o techos colapsados. En Rawson se contabilizaron 100 viviendas con roturas de distinta importancia. Hubo cuatro familias evacuadas en Zonda, ahora alojadas en un centro integrador comunitario.

El mayor daño se produjo en las calles. La Ruta 40 entre Calle 17 y Calle 18, de Pocito, quedó agrietada y con un desnivel que obligó a cortar el tránsito. Vialidad Nacional evaluará los trabajos que hace falta encarar para dejarla operativa. Hubo que organizar desvíos para que los camiones pudieran circular normalmente desde el centro del país a San Juan. La Ruta Interlagos, que une los diques, sufrió desprendimiento de rocas y también quedó inhabilitada.

Como los edificios públicos no presentaron problemas, la administración pública funcionó normalmente. En el Centro Cívico hubo desprendimientos de mampostería, también en el Centro Cultural de Sarmiento. El edificio más afectado fue el de la seccional 8º, de Media Agua, epicentro del movimiento sísmico.

En cuanto a los servicios, la subestación transformadora de San Martín se rompió dejando sin luz a gran parte de la población de ese departamento. En Chimbas destruyó un caño matriz de agua, por lo que quedó toda la comuna sin servicio.

En el comercio, la mayor parte de los negocios que sufrieron pérdidas fueron los locales dedicados a la venta de bebidas. Imágenes de vinos y bebidas destruidas en el piso fueron una constante.

El gobernador Sergio Uñac anunció el envío de $100 millones de pesos para los 19 departamentos. La distribución será de acuerdo a los daños. El presidente Alberto Fernández desvió su visita a las provincias del norte y decidió recorrer San Juan tras el terremoto.

Fechas para recordar

- El terremoto del lunes a las 23.46 tuvo una magnitud de 6,4° y epicentro en Sarmiento, San Juan.

- El terremoto de 1985 se produjo el 26 de enero a las 0.06 y fue de 6,3º. Con epicentro en la cordillera de Tupungato, Mendoza.

- El terremoto de 1977 se registró el 23 de noviembre a las 6.23 y fue de 7,4º. El epicentro fue en Caucete, San Juan.

- El terremoto de 1944 el 15 de enero a las 20.52. Con epicentro en la ciudad de San Juan. Tuvo 7° de magnitud.