El legado de Marina: escribió un libro para ayudar a niños autistas como su hijo

La cuarentena impulsó a la mendocina Marina Signorelli a cumplir un viejo sueño: publicar su propio libro “Del dolor a la felicidad”, un autobiográfico con matices de autoayuda y superación personal, en el que cuenta la historia de su hijo Fabrizio, que tiene autismo.

Con el aval de la Asociación Autismo Mendoza, Marina se propuso ayudar, no sólo a su único hijo, sino a muchos otros niños que viven situaciones similares.

“Estoy sola con él y no sé cómo será su futuro cuando yo no esté. Aposté a este libro para que tenga algo, no sólo un legado sino una ayuda para vivir”, reflexionó la mamá.

Devastada. Así cuenta que se sintió cuando le dieron el diagnóstico. Corrió mucha agua debajo del puente, discriminación, escuelas que lo rechazaban, incertidumbre y numerosas terapias hasta poder asegurar, hoy, que la vida junto a su hijo se ha convertido en una maravillosa experiencia. “En definitiva -reflexiona- todos somos diferentes y eso es lo que le explico a él. Todos tenemos algo especial y una manera diferente de ver las cosas”.

“Eso sí -advirtió- sugiero no mirar Internet cuando existe este diagnóstico en la familia”.

Fabrizio tiene un autismo moderado. “Hasta los 6 años usó pañales, a los 5 dijo mamá por primera vez; le cuesta comunicarse y aprendió tarde a andar en bici”, recuerda su madre.

“Pero estoy convencida de que nunca es tarde, que la esperanza siempre está si uno cree y si uno desea superarse”, reflexiona Marina y agrega que su vida junto a su hijo es “hermosa, llevadera y disfrutable”. “Jamás pienso en su edad cronológica sino en sus avances, en sus increíbles progresos”, enfatiza.

La realización de un sueño

A los 18 años, cuando Marina finalizó la secundaria, escribió junto a sus compañeros una carta proyectándose 50 años después. Esas cartas fueron guardadas en una urna con cemento y recién serán abiertas cuando tenga 68 años. “Esa experiencia también me ayudó a concretar este sueño, a pensar en quién soy, qué he logrado, qué hice en mi vida”, enumera.

Lo cierto es que el 29 de septiembre el libro estuvo listo en una imprenta de Buenos Aires y hoy lo tiene en sus manos a un precio promocional de 600 pesos. “Se está agotando y estoy feliz. Me encanta disfrutar de este proyecto como mamá y como autora independiente”, señala la autora.

Marina Signorelli trae nuevamente a la memoria los tiempos difíciles que atravesó en los inicios, cuando las resonancias de cerebro confirmaron lo inesperado. “Por eso digo que la detección temprana es fundamental, no hay que dejar pasar y debemos actuar de inmediato con terapias. En nuestro caso, a los 9 años ya no había lesiones y eso fue en parte gracias a la estimulación”, advierte, para señalar que otro paso a superar en su vida fue la “incomprensión de la gente”. “Hoy Fabri va al colegio Andino y está feliz, integrado. Sólo se atrasó un año pero eso no significa nada malo para mí”, asegura.

Marina Signorelli publicó el libro "Del dolor a la felicidad" para ayudar a niños con autismo.

El libro

“Del Dolor a la felicidad” intenta sumar un granito de arena en la concientización del autismo, basándose en el lema “Conocer para comprender” y, de esta manera, hacer más grande la esperanza de un futuro de vida diferente para todas las personas dentro del espectro y sus familias.

Se presenta en formato impreso, digital y subido a Amazon, para llegar a todo el mundo.

Lo recaudado será a beneficio de su hijo y, por este motivo, viene impreso en la contratapa su foto y la leyenda: “Por adquirir este libro colabora con una persona con autismo”.

La intención de Marina es llegar a toda aquella familia o persona que lo necesite.

Cómo conseguir el libro

Quien esté interesado en adquirir el libro puede comunicarse con Marina Signorelli por teléfono al +54 9 2615713092, o por email: marinasignoar@yahoo.com.ar .