El juicio por abusos en el Próvolo suma demoras: el fiscal tiene dos días para explicar la participación de las imputadas

El lunes 3 de mayo, pasadas las 8 y en la Sala 4 del Fuero Penal Colegiado de los Tribunales de Mendoza (aunque con la mayoría de los involucrados conectados de forma remota y desde sus domicilios por el contexto de pandemia de coronavirus) estaba previsto que comenzara el segundo de los juicios por los abusos a niños sordos y niñas sordas en el instituto religioso Antonio Próvolo (Luján de Cuyo). A 45 días de esta primera audiencia, en la que estaba prevista que se presentara a las 9 mujeres imputadas, se diera lectura a las acusaciones formales y el debate comenzara con su desarrollo; el segundo juicio por los abusos en el Próvolo no ha comenzado –técnicamente hablando- en la Justicia de Mendoza.

Las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez; dos de las 9 imputadas en el segundo juicio por los abusos en el Próvolo.

Luego de que en noviembre de 2019 los dos curas, Horacio Corbacho y Nicola Corradi, y el ex jardinero Armando Gómez fueran condenados a 45, 42 y 38 años de prisión como autores de los abusos sexuales cometidos contra ex alumnos en el instituto; son 9 las mujeres que llegaron al segundo juicio. A excepción de la monja japonesa Kumiko Kosaka –quien tiene 7 imputaciones, algunas de ellas como autora de los abusos-; las otras imputadas están en libertad. Y todas cargan con imputaciones como partícipes primarias de los abusos que cometieron los 3 condenados ya mencionados –a quienes se suma el ex monaguillo, Jorge Bordón; condenado en septiembre de 2018 por abusos sexuales en el Próvolo-.

A 45 días de la primera audiencia y sin que el procedimiento penal propiamente dicho haya comenzado, ahora el tribunal –que sufrió una inesperada modificación luego de que el ex presidente, Horacio Cadile se apartara a sí mismo de la causa- protagonizó otra resolución que demorará, al menos, 48 horas más el comienzo del juicio. Y es que los jueces Gabriela Urciuolo (presidenta del tribunal y quien votó en disidencia de esta resolución), Rafael Escot y Belén Salido (quienes acompañaron con su voto positivo) le dieron al fiscal de la causa, Alejandro Iturbide, 48 horas para que se explique en detalle –y en base al expediente que da vida al Caso Próvolo- de qué manera las mujeres se encuentran involucradas en diferentes hechos por los que están denunciadas, fueron imputadas y llegaron a juicio.

Concretamente, el pedido del tribunal se refiere a cuatro episodios en particular; y buscan que el fiscal se explaye en la manera en que las imputadas tuvieron participación o colaboración necesaria en dos de los hechos protagonizados por el cura Corbacho (quien ya fue condenado por los abusos); y a otros dos episodios. Además, los magistrados solicitaron al fiscal que no haga mención abierta ni específica a los detalles de los episodios que involucran a los ya condenados por los abusos, sino que los mencione de acuerdo al número con que figuran en el expediente; e Itubide deberá diseñar su presentación de forma tal en que pueda ser leída en la audiencia de modo “corrido e inteligible” y sin moverse de la acusación formal con que comenzó el segundo juicio.

El Fiscal en Jefe de la Unidad de Delitos contra la integridad Sexual, Alejandro Iturbide (al fondo) deberá explicar la participación de las imputadas en 4 de los episodios; basándose en la acusación del expediente.

Teniendo en cuenta que el tribunal dio un plazo de 48 horas al fiscal para que prepare esta presentación, el juicio se suspenderá hasta este viernes; y el proceso se reanudará con la presentación de este trabajo solicitado al fiscal.

Polémica

Puertas adentros de los Tribunales de Mendoza, resulta llamativo que –a lo largo del mes y medio que ha transcurrido desde el comienzo de las audiencias-, el tribunal (con voto de Escot y mientras Cadile todavía era presidente) ya había resuelto al respecto de la acusación y a las nulidades planteadas por la defensa. Oportunamente, dispusieron que se leyera la pieza acusatoria completa durante el debate (algo que se hizo). Con esta nueva y reciente resolución –que cuenta también con el voto de Escot-, se resuelve nuevamente sobre un asunto en el que ya había una resolución.

Carlos Varela Álvarez, uno de los abogados de la monja Kosaka. Orlando Pelichotti

Kosaka, presa hasta que termine el juicio

Todas estas demoras que se han sucedido desde el comienzo del segundo juicio por los abusos en el Próvolo –que tiene a dos monjas, la ex representante legal, cuatro ex directoras del establecimiento, una psicóloga y la ex cocinera- repercutirán en la duración del proceso. Y es que, antes de que se registraran todas estas idas y vueltas; se estimada que el juicio no culminaría antes de octubre o noviembre de este año.

Hace unos días, la Justicia –con un tribunal integrado por los mencionados jueces Escot y Salido- resolvieron que la monja Kosaka permanezca detenida (con prisión preventiva –domiciliaria-) hasta que termine este juicio.

Los abusos

En noviembre de 2016, una joven –identificada en el expediente como Testigo de Identidad Reservada 1- fue la primera en denunciar las atrocidades que ella y varios de sus compañeros –y ex compañeros- vivían puertas adentro del Instituto Próvolo de Carrodilla y en los albergues del establecimiento.

Luego de esta primera denuncia, otros estudiantes –todos sordos o hipoacúsicos- se fueron animando a relatar los abusos que sufrieron en el Próvolo; por lo que comenzó la investigación de lo que se convertiría en el caso de abuso sexual eclesiástico más importante de la historia de Mendoza (e, incluso, del país).

Los curas Corbacho y Corradi y el ex jardinero Gómez; ya condenados como autores de los abusos.

A lo largo de los 3 años posteriores a ese noviembre de 2016 las novedades sobre los abusos en el Próvolo no dejaron de sorprender e indignar; llegando a los medios y portadas del mundo entero. En agosto de 2019 comenzó el primero de los juicios contra 3 ex trabajadores del instituto; dos curas (Horacio Corbacho y Nicola Corradi) y el ex jardinero Armando Gómez; quienes fueron condenados en noviembre de ese año a 45, 42 y 18 años de prisión –respectivamente-, todos como autores de los abusos. A ellos se sumó también el ex monaguillo Jorge Bordón, quien fue condenado a 10 años de prisión en septiembre de 2018 y luego de reconocer que había cometido los abusos por los que estaba denunciado e imputado.

El segundo de los juicios

Si bien Corbacho, Corradi, Gómez y Bordón fueron los primeros acusados e imputados en el Caso Próvolo –a ellos se sumó un quinto ex trabajador, quien luego fue considerado inimputable antes del comienzo del primer juicio-; en la medida en que los chicos y chicas iban sumando sus denuncias (eran todos menores de edad al momento de los abusos denunciados), surgieron otros nombres entre los señalados.

Por esto mismo fue que el Caso por los Abusos en el Próvolo se dividió en diferentes causas. Y luego del primero de los debates, llegó el turno este año para el segundo de ellos (que transcurre por medio de audiencias virtuales y remotas, por la pandemia de coronavirus). En este proceso hay 9 mujeres imputadas: a las monjas Kosaka y Asunción Martínez se suman la ex representante legal del instituto, Graciela Pascual; las ex directoras Gladis Pinacca, Cristina Leguiza, Valeska Quintana y Laura Gaetan; la psicóloga Cecilia Raffo y la ex cocinera del instituto Noemí Paz.

Las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez junto al cura Nicola Corradi en una foto antigua, mientras estaban en el Próvolo de Mendoza.

A excepción de Kosaka –que está con prisión preventiva-, el resto de las imputadas está en libertad. Y es que la monja Kosaka es la única que cuenta con imputaciones como autora de algunos de los abusos, mientras que el resto de las acusadas acarrea imputaciones como partícipes de los abusos.

En total, son 36 las víctimas que integran este segundo juicio, que comenzó en mayo; y a lo largo del debate –al menos cuando comience la parte técnica, una vez finalizadas estas formalidades referidas a resolver los pedidos específicos- se reproducirán 52 cámaras Gesell. Estos videos son nada más y nada menos que las denuncias de las víctimas, que fueron realizadas durante la investigación en compañía de psicólogos, psiquiatras e intérpretes de Lengua de Señas oficiales, y fueron grabadas. Para evitar la revictimización de los jóvenes (al recordar tan tormentosos episodios); la idea es que las denuncias iniciales sean reproducidas durante el segundo de los juicios –algo que ya se hizo en el primero-. Esto no quita que, en caso de estar dadas las condiciones, algunos de los jóvenes puedan ahondar su declaración durante el debate y en tiempo real.

Además, se espera que 256 testigos presten su declaración en este proceso; casi el triple de los 90 testigos que tuvo el juicio de 2019.