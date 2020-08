El intendente de General Alvear pidió a los vecinos no viajar a Mendoza para evitar contagios de Covid-19

Después de conocerse el primer caso de coronavirus en General Alvear, el Intendente Walther Marcolini junto con al director del hospital Enfermeros Argentinos, Fabio Gómez Parra, llamó a la comunidad a mantener la calma pero también pidió “terminar con las fiestas clandestinas, que están”.

Walther Marcolini, intendente de General Alvear. Municipalidad General Alvear

Marcolini también anunció que no habrá nuevas restricciones y en contrapartida dejó sin efecto cualquier posibilidad de introducir cambios en el horario de atención del comercio como lo hizo San Rafael.

“Lo primero que quiero decir es que los alvearenses deben estar tranquilos, desde que empezó esta pandemia hemos realizado los controles necesarios, lo importante de este caso es que ha sido por un nexo estrecho y eso es bueno para seguir los protocolos de aislamiento con las personas que corresponde”, sostuvo el jefe comunal alvearense.

“En este momento lo que corresponde es que actuemos con responsabilidad. Hubo un relajamiento de la población y eso no debe suceder”.

En este punto Marcolini pidió enfáticamente “cuidarnos más que nunca, porque si no somos responsables con las medidas, con el distanciamiento social, si no terminamos con las fiestas clandestinas, que están, si no cumplimos con todos los protocolos, vamos a colapsar el sistema sanitario, ahora está todo controlado, pero debemos ser muy responsables”.

Walther Marcolini junto con al director del hospital Enfermeros Argentinos, Fabio Gómez Parra. Municipalidad de General Alvear

El intendente aseguró que no apelará a nuevas restricciones, todo “sigue igual”, sin embargo reconoció que recibió múltiples pedidos para estirar el horario de cierre de los comercios, tal como lo efectuó la comuna de sanrafaelina, pero dejó en claro que no habrá cambios y “continuarán cerrando a las 19 como hasta ahora”.

Además le solicitó a los vecinos que “no viajen a Mendoza a no ser que sea de por una actividad esencial o una urgencia”.

“Sepan que estamos haciendo muchos controles y que necesitamos aprender a convivir con este virus”, finalizó Marcolini.

Por su parte, Fabio Gómez Parra, informó que “el paciente se encuentra en aislamiento, en buen estado, ha tenido fiebre muy leve al comienzo. En este primer caso se han aislado no más de ocho personas, algunos han presentado sintomatología, pero el hisopado ha dado negativo”, detalló el director del hospital Enfermeros Argentinos.