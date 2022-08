El intendente anunció la segunda edición de la Maratón Nocturna Ciudad de Mendoza

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, anunció la segunda edición de la Maratón Nocturna Ciudad de Mendoza. Se trata de una competencia muy esperada por deportistas y aficionados que tuvo un gran éxito en su primera edición y que espera superar su convocatoria para este año.

La carrera se correrá el 12 de noviembre a las 21, con distancias de 5 y 10 km. En detalle, el mandatario capitalino adelantó: “Nos llena de alegría contarles que este exitoso evento deportivo ya tiene una nueva fecha para que todos puedan disfrutarlo. El 12 de noviembre, y con los 2 circuitos de 5 y 10 km, las calles de la Ciudad se convertirán en la pista de miles de corredores que quieren cumplir un nuevo objetivo. Las inscripciones van a estar habilitadas hasta cubrir los cupos de cada una de las distancias. El costo es de $3500 pesos para la distancia de 10 kilómetros y de $2500 pesos para los 5 km. Esto incluye remera, número de corredor, chip y una bolsa para los efectos especiales. Es necesario que tengamos presente que los atletas con discapacidad van a tener un 50% de descuento en las inscripciones”.

Además, Ulpiano Suarez junto a Enrique Eiras, miembro de la fundación Filipides, anunció la Media Maratón Ciudad de Mendoza 2023, que se correrá el 19 de marzo del año que viene: “Por otra parte, quiero aprovechar este anuncio para contarles que la octava edición de la Media Maratón Ciudad de Mendoza, con sus distancias de 21 y 10 k, se va a realizar el 19 de marzo de 2023. Su circuito está en proceso de homologación para posteriormente ser presentado ante AMA y CADA como posible fecha de campeonato nacional de Media Maratón de la Argentina”.

Por otra parte, el subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chiapetta, aportó información sobre dos eventos importantes que tienen como anfitriona a la Ciudad de Mendoza y destacó la coordinación entre el Municipio y la provincia para la agenda deportiva: “Como siempre explico, esto es un combo. Es lindo tener un buen estadio, pero cada vez que nos embarcamos en un evento, los servicios se priorizan y la Ciudad con la calidad que tiene respecto a ello ayuda muchísimo a traer cualquier evento deportivo. Hemos tenido una agenda muy buena y vamos a tener hasta fin de año una agenda deportiva interesante. Con respecto a la Maratón de la Ciudad, es una marca registrada sumada a la MIM y la oferta de la Ciudad es cada vez mejor porque quienes participan consumen muchos días en la provincia. Primero duermen en la Ciudad y después se hacen una escapada a nuestros caminos del vino”.

Continuó: “En cuanto a ‘Los Pumas’ y el ‘Pádel’ nos costó lograrlo con la pandemia pero, con esfuerzo de ambos Estados -provincial y municipal- lo pudimos lograr. Del partido de ‘Los Pumas’, el 60% de los tickets se han vendido fuera de la provincia y este no es un dato menor. Hoy nos pasan los datos de la ‘Premier Pádel’, que es el único evento en sudamérica y el mejor pádel del mundo. Es furor, vienen de jugar el Roland Garros. Una empresa catarí ha armado 5 fechas mundiales y nos eligieron a la Ciudad y a la provincia. No es un dato menor y un desafío más que importante para nosotros”.

La Maratón Nocturna estará abierta para la inscripción de todo atleta, profesional o no, de nacionalidad argentina o extranjera, mayores de 16 años. Y, en todos los casos, exigirá certificado médico previo y la firma de un deslinde de responsabilidad que se publicará en las próximas semanas.

Distancias Maratón Nocturna

En cuanto al circuito definido para la competencia, se ha establecido el cruce por distintas calles, plazas, parques y sitios emblemáticos de la Ciudad:

Circuito 5 km: Largada en calle Virgen del Carmen de Cuyo (mano oeste), sigue Pampa, Pedro Molina, Av. B. Mitre, Rivadavia, Chile, Av. Sarmiento, Av. Emilio Civit hasta Paso de Los Andes y retome por el mismo camino.

Circuito 10 km: Largada en calle Virgen del Carmen de Cuyo (mano oeste), sigue Pampa, Pedro Molina, Av. B. Mitre, Rivadavia, Chile, Av. Sarmiento, Av. Emilio Civit, Portones del Parque, calle Los Libertadores, Las Tipas, Los Plátanos, vuelta por el lago y vuelta por Av. Libertador, Emilio Civit, Sarmiento, Chile, Rivadavia, Mitre, Pedro Molina, Pampa y Virgen del Carmen de Cuyo.

Costo e inscripciones

La matriculación a la carrera podrá realizarse hasta el 2 de noviembre o hasta cubrir los cupos previstos y estará confirmada sólo tras el pago del arancel. El valor de la inscripción es de $3500 pesos en el caso de los corredores de 10 km.y de $2500 pesos para corredores de 5 km. En ambas distancias, se cobrará además una comisión por la plataforma de inscripción que estará disponible próximamente.

Categorías

10 km, general en damas y varones:

Juveniles A 16 y 17 años (con autorización previa de los tutores) / Juveniles B 18 y 19 años / Sub 23 / Mayores A 24-29 años / Mayores B 30-34 años / Mayores C 35-39 años / Mayores D 40-44 años / Mayores E 45-49 años / Mayores F 50-54 años / Mayores G 55-59 años / Mayores H 60-64 años / Mayores I 65-69 años / Mayores J 70- 74 años / Mayores k más de 75 años / Atletas Élite (solo en la distancia 10 km)

5 km, general en damas y varones:

- Juveniles hasta 19 años / 20 a 29 años / 30 a 39 años / 40 a 49 años / 50 a 59 años / 60 a 69 años / Más de 70.

La organización definirá un listado de atletas “Élite” de acuerdo a las marcasestablecidas. Así, ingresarán a ese listado caballeros con hasta 32 minutos en 10 km. y damas con hasta 35 minutos en 10 km.

Atletas con discapacidad

Para los atletas con discapacidad (silla de ruedas, no videntes, otras discapacidades) la Ciudad brindará el beneficio del 50% de descuento sobre el valor de la inscripción, que podrán obtener solicitando un código de descuento en la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Mendoza.Los acompañantes de los atletas no videntes podrán partir del punto de largada y utilizar el puesto de hidratación de llegada. No contarán con la remera oficial del evento ni la medalla por la finalización de la carrera.

Premios Maratón Nocturna

Quienes alcancen las tres primeras posiciones, en todas las categorías, en la distancia de 5 km. serán reconocidos con una medalla de premiación, mientras que los puestos 1, 2 y 3 en las categorías “dama” y “caballero” en la distancia de 10 km recibirán una distinción en pesos y una medalla:

1º puesto: $50.000

2º puesto: $30.000

3º puesto: $20.000

Finalmente, todos los atletas que terminen la competencia recibirán una medalla finisher.

Kits para los competidores

El costo de la inscripción incluye un kit con: