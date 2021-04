El increíble gesto de un joven sancarlino que encontró dinero y movilizó Facebook hasta dar con su dueño

Aunque parezca increíble todavía existen personas llenas de empatía que entienden el sacrificio que conlleva, sobre todo en estos días, juntar una alta suma de dinero. Una de esas personas es Alexander Nina, un joven de 20 años, oriundo de San Carlos , que caminando por la calle encontró un monto importante de pesos y realizó una gran movida virtual hasta que dio con su dueño .

Todo este suceso tuvo lugar el lunes cuando Alexander iba a pie camino a Eugenio Bustos y de pronto notó que en la esquina habían “papeles amarillos y verdes”, como lo detalló él. Al recogerlos se dio cuenta que se trataba de dinero acumulado entre billetes de 1.000 pesos y de 500 pesos. Los tomó y se fue a su casa. Al llegar le contó a su hermana lo que se había encontrado y ambos idearon un estratégico plan virtual, a través de Facebook, para dar con la persona que los habría perdido.

“Cuando llegué a mi casa, así medio sorprendido, le comenté a mi hermana y le pregunté cómo podía publicarlo en el face y dar con su dueño, sin que otra persona diga que es suyo, porque de verdad quería que le llegue al dueño. Seguramente era muy necesaria para él”, explicó Alexander a Los Andes.

La publicación

Ambos hermanos publicaron entonces en la cuenta de Facebook de Alexander, que el joven había encontrado una gran suma de dinero en la calle, pero quien asegurara ser el dueño de esos billetes le dijera el monto exacto y cómo estaban reunidos los mismos.

Sin embargo, al cabo de uno minutos, muchos usuarios buscaron contactarlo al privado asegurando que habían perdido los billetes. Pero ninguna de las descripciones que arrojaban esas personas coincidían con las características del “toquito” que había encontrado el joven.

“Me llegaron muchos mensajes de personas que supuestamente habían perdido dinero y ninguna me dijo la cantidad que yo había encontrado, ni la forma en la que estaba el dinero. Muchos me quisieron chamuyar”, aseguró el joven estudiante de enfermería.

Por otra parte, fueron muchas los internautas que compartieron esa publicación, por lo que la información comenzó a viralizarse y fue entonces que una mujer se comunicó con Alexander para explicarle que ella había ido a comprar a un supermercado local donde había estado hablando con un hombre que estaba muy preocupado porque había perdido mucho dinero en la calle, cuando se dirigía a pagar la escritura de su casa.

“Después de esa señora, me escribió otra chica que me dijo lo mismo: que un chico estaba preguntando si no habían visto dinero, que era un trabajador del súper. Después me pidió por favor que le diera mi número así me llamaba”, continuó detallando Alexander sobre el momento en que estaba a punto de cumplir su objetivo de dar con el verdadero dueño.

Objetivo cumplido

No obstante, Alexander logró comunicarse con el hombre que había sido señalado como el posible propietario de la plata y tras realizarle las preguntas capciosas cuyas respuestas le revelarían la verdad comprobó que el trabajador del supermercado sí era el dueño en cuestión, ya que le indicó con lujos de detalles el monto, qué clases de billetes eran y las calles por las que creía haberlos perdido.

“Me dijo que él tenía que pagar la escritura de su casa y unas deudas de la tarjeta y que no encontraba el dinero. Así que se preocupó demasiado y empezó a buscar, es más, hasta fue a la policía para ver si podían ver las cámaras de seguridad, pero no le dieron solución”, explicó Alexander en detalle.

Finalmente el hombre se dirigió a la vivienda del joven sancarlino y recuperó toda la suma de efectivo que había extraviado. De la alegría, lo abrazó y le agradeció por su empático gesto de haberle devuelto esos ahorros que tanto necesitaba para su cometido.

“Me dio un abrazo y se pudo volver a su trabajo con una sonrisa. Le dije que la recompensa no era necesaria pero con una sonrisa en su cara, me dijo que me iba a pagar un asado”, concluyó Alexander completamente feliz de haber realizado una noble acción.