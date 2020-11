El Gobierno va detrás de dos terrenos usurpados en la montaña

El gobierno de Rodolfo Suárez buscará recuperar terrenos usurpados en la zona de Cacheuta y Potrerillos, en Luján de Cuyo. Para eso firmó dos decretos en los que instruyó a Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado para “cesar cualquier delito en curso y obtener la desocupación del predio”.

El terreno en Potrerillos abarca unas 5.000 hectáreas, y el de Cacheuta tiene una superficie de 3.000 metros cuadrados. Gustavo Guevara | Los Andes

En total son dos decretos. Uno de ellos habla de un terreno localizado en Cacheuta, en el kilómetro 40 de la ruta 82, mientras que el otro se encuentra en Potrerillos, donde se construyeron calles e incluso tres viviendas en la zona conocida como “El Mesón”.

“Propiedad privada”

El terreno de Cacheuta se encuentra cercano al cementerio de esta localidad y está registrado a nombre de Energía Mendoza Sociedad del Estado, y que luego pasó a ser administrado por el entonces Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Infraestructura). No obstante, una fracción de dicho terreno fue entregada a la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Sin embargo, se denunció la ocupación de aproximadamente 3.000 metros cuadrados con una casa. La zona tiene un cierre perimetral con un cartel de “propiedad privada”. Además, se indica en el decreto que el inspector de la presa, que hizo la denuncia, “solicitó explicaciones acerca de la ocupación y las personas del lugar informaron que debía comunicarse con el señor Rodrigo Pérez”.

Enrique Isuani, secretario de Gobierno de Luján de Cuyo, comentó que advirtieron la usurpación hace dos meses. Este sitio, como se dijo, tiene una casa que pertenecía -según se infiere- al ferrocarril, por el tipo de construcción.

“Notamos que estaban ampliando un terreno ya usurpado. Pero no habían edificado. Entonces tiramos abajo los alambrados, con la autorización del fiscal, para que la usurpación no prosperara”, informó el funcionario.

Por otro lado, agregó que en este lugar estaba proyectado, desde el gobierno de Francisco Pérez y el exintendente Carlos López Puelles, un jardín de infantes para la comunidad.

Desde el gobierno provincial se informó que en la zona también hubo “movimientos de motos en picadas sobre la margen izquierda del Río Mendoza, aguas debajo de la presa, y se constató también que se había colocado una tranquera sobre la huella con un cartel con la leyenda “Puesto los Barrancos del Ataurel - Prohibido Pasar”. Dicho lugar para picadas estaría en los terrenos que fueron expropiados para la construcción de la Presa Potrerillos”, marca el decreto.

Con estos antecedentes, al tratarse de una afectación al patrimonio del Gobierno de Mendoza, “resulta indispensable actuar con la mayor rapidez y diligencia a fin de quitar del predio todo instrumento, material o elemento que haya sido colocado ilegítimamente, como también la toma de todas las medidas necesarias a fin de prevenir futuras usurpaciones, intrusiones y actos ilegítimos de esta naturaleza”, tal como señalaron desde Asesoría de Gobierno.

El Mesón

Respecto al otro terreno, ubicado en Potrerillos, la Secretaría de Ambiente -también alertada por el municipio de Luján de Cuyo- realizó una denuncia de un predio usurpado en el que se realizaron “cierres perimetrales de lotes, limpieza de terrenos y trazado calles de acceso a dichos lotes, observándose que en algunos de ellos se están construyendo edificaciones”, tal como consta en la denuncia ante Fiscalía.

Se trata de un terreno fiscal de unas 5.000 hectáreas ubicado en Luján, a metros de la Villa Potrerillos, en el paraje denominado “Mesón del Plata”. Está ubicado por Avenida Los Cóndores, a metros de las instalaciones de los piletones de Obras Sanitarias Mendoza, y subiendo por una huella unos 500 metros.

“En la intendencia de López Puelles instaron a la gente a que presentaran los planos. Pero todo era informal, porque la Municipalidad no es dueña de esos terrenos. Cuando asumió DMarchi se les dijo a las personas de allí que el municipio no tenía facultades para otorgar algo que no era suyo”, explicó Isuani.

Por otro lado, el funcionario aseguró estaban allí instaladas personas que habrían venido de otras provincias, que tienen la intención de reclamar el terreno por usucapión. De hecho, al constatar el expediente publicado en el Boletín Oficial del jueves bajo el decreto 1450, se puede leer que “sobre gran parte de dicho inmueble se han realizado cierres perimetrales de lotes, limpieza de terrenos y se han trazado calles de acceso a dichos lotes, observándose que en algunos de ellos se están construyendo edificaciones. Sobre el mencionado terreno se encuentran construidas tres viviendas”.

Según el boletín, allí vive un hombre que se identifica como Roberto Rodríguez, quien expresa que él se encuentra viviendo allí junto con su mujer y su hija, “y que son aproximadamente 200, sin vivienda, que se han organizado y presentado planos y documentación ante la Municipalidad de Luján de Cuyo, ya que se les había prometido la entrega de esos terrenos”.

El Gobierno Provincial buscará recuperar los terrenos, y evitar que ocurran más usurpaciones en el territorio. Para ello, intervendrá la Fiscalía de Instrucción N° 33, a cargo de Gabriela García Cobos, con la debida participación de la Fiscalía de Estado.