El Gobierno reforzará los controles a personal de la salud para evitar más contagios

En el incremento de casos positivos de coronavirus registrado durante el último mes -y que llevó al Gobierno a reforzar las restricciones para circular en la vía pública -, hay una marcada presencia de personal sanitario y los familiares de estos trabajadores. Sin ir más lejos, el lunes por la tarde se confirmaron los casos de cuatro médicos del hospital Lagomaggiore, una enfermera del Perrupato y cinco familiares de esos profesionales. Es decir, de las 14 confirmaciones de un único día, 10 correspondieron a personal de la salud y a sus parientes directos.

Desde la Asociación Mutual de Profesionales de la Salud (Ampros) indicaron que actualmente tienen registros de 13 profesionales de la salud verificados como positivos en Covid-19; y que son 22 los que han sido confirmados desde el inicio de la pandemia. Precisamente su secretaria general, Isabel Del Popolo mantuvo una reunión durante el mediodía de ayer con la ministra de Salud, Ana María Nadal; donde avanzaron -entre otras cosas- en que el personal de salud retome los trabajos por turnos de 14 o siete días (para luego cumplir el mismo período de aislamiento); y también en que se les hagan testeos a todos los trabajadores, tanto cuando ingresen como cuando completen sus respectivos turnos.

“Vamos a volver a trabajar en el esquema de equipos que se intercalan cada 14 días, o cada 7 en caso de que los hospitales no cuenten con tanto personal. La idea es que un grupo trabaje 14 días mientras el otro respeta el aislamiento, y se vayan turnando. La semana próxima vamos a ahondar un poco más en el otro pedido que hemos hecho; y es que se le haga testeos al personal cuando entra a cumplir esos 14 días y cuando sale de cumplirlos”, resaltó Del Popolo.

Desde el Ministerio de Salud, en tanto, confirmaron que ya están trabajando en la forma de garantizar que se pueda cumplir con este pedido; al tiempo que resaltaron que ya se han hecho 1.600 testeos ELISA (acrónimo en inglés para enzimoinmunoanálisis de adsorción) y 250 hisopados PCR centinelas a personal de la salud de la Provincia. Y resaltaron que se retomará el esquema de 14 días, algo que se cumple desde el principio en varios efectores; y que en los hospitales Lagomaggiore y Central se dejó de lado luego de una seguidilla de días con pocos casos (se abandonó el esquema para que los efectores pudieran continuar con cirugías programadas y otros servicios)

En los últimos días aumentó la preocupación de quienes se desempeñan en el Lagomaggiore por la cantidad de contagios confirmados (seis profesionales de la salud). Incluso, muchos de sus trabajadores temen que haya cierre de sectores y derivación de pacientes, aunque desde el Gobierno descartaron que esto ocurra.

Afectados

De acuerdo a los registros del Ministerio de Salud, actualmente hay nueve trabajadores sanitarios internados como positivos activos. De ellos, seis se desempeñan en el Lagomaggiore; donde la situación es por demás tensa en estos días. Y es que si bien oficialmente descartaron la posibilidad de cerrar sectores particulares, hay al menos 15 trabajadores escudados (entre ellos médicos de distintas especializaciones y enfermeros) ya que estuvieron en contacto con algunos de los seis confirmados. “Hay cinco cirujanos y un anestesista positivos; además de 20 aislados a quienes no se los ha testado. La Guardia de clínica funciona, pero la de Cirugía y Traumatología no. A los pacientes se los manda a otros hospitales. A ello se suma que mientras algunas áreas sí hicieron turnos de 15 días por 15 días con los médicos; otras no. Por ahora, hay áreas donde el mismo equipo médico atiene los 30 días”, resaltó un grupo de trabajadores consultados por Los Andes.

Consultados al respecto, desde el Ministerio de Salud destacaron que en el hospital se implementó al principio el esquema de “14 por 14” en lo referido a turnos de trabajos; y que luego de que bajaran durante unas semanas los contagios, fue desde el mismo nosocomio que solicitaron que se deje de lado. No obstante, resaltaron que con el incremento de casos se ha optado por retomar con el esquema.

Respecto a los escudados, el Gobierno aclaró que son 15 los trabajadores que han estado en contacto con algunos de los contagiados. Aclararon además que no están confirmados como positivos, sino que van a estar 21 días cumpliendo aislamiento en sus casas. Si en esos 21 días presentan algún síntoma; deberán dar aviso como establece el protocolo para que se los testee. “Mientras estos trabajadores estén aislados, se va a derivar a personal médico de otros hospitales o centros de salud. Es parte de lo que establece y permite la Emergencia sanitaria; no se va a cerrar ni suspender ningún sector”, especificaron desde el Ministerio de Salud.

De los nueve internados por Covid-19 que contabiliza Salud identificados como trabajadores del sector sanitario de toda la provincia, seis son personal médico y tres son enfermeras.