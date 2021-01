El Gobierno quiere la vuelta a clases presenciales pero cada provincia decidirá según su situación sanitaria

Actualmente Nicolás Trotta , el Ministro de Educación de la Nación, está de gira por Tucumán junto el gobernador Juan Manzur, proyectando que las provincias el 2021, pese a la pandemia generada por el coronavirus , vuelvan con clases presenciales , pero finalmente la decisión quedará en manos de cada gobernador. Antes de tomar la determinación, las jurisdicciones analizarán su escenario sanitario y el nivel de infectados en cada provincia.

De esta forma, la cartera que conduce el ministro establecerá pautas nacionales para la vuelta a clases, pero al final, serán los gobernantes provinciales los que definan si toman o no esa recomendación.

Según informaron fuentes oficiales al diario digital TN: “Las jurisdicciones educativas tienen autonomía. Se construye consenso para que la presencialidad sea el ordenador del ciclo 2021″, dijeron desde el Ministerio de Educación.

Hecho semejante ocurrió con las restricciones de circulación nocturnas, cuando el presidente Alberto Fernández , propuso las mismas a los mandatarios provinciales. En estricto rigor es una recomendación, pero nunca de cumplimiento obligatorio.

El objetivo principal del Gobierno es generar consenso entre las 24 jurisdicciones para promover la presencialidad por lo que se trabajará en un esquema de acuerdo a la actualidad sanitaria de cada región del país.

Trotta se encuentra en este momento en el interior del país en donde dialogará con las autoridades locales y les transmitirá la intención de la Casa Rosada de iniciar el ciclo lectivo 2021 con los chicos en las clases, claro siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.

Este miércoles el ministro reunió con el gobernador Juan Manzur en Tucumán y el día anterior estuvo con Gerardo Morales, el mandatario de Jujuy. Antes, también había estado con Martín Cánepa su par salteño.

De esta forma la idea de la Rosada es instrumentar herramientas similares a las restricciones nocturnas para frenar la circulación de personas y detener la suba de casos de coronavirus. En este caso el Ministerio de Educación de la Nación emitirá un documento en el que se detallarán pautas para la vuelta de clases presenciales.

El gobierno quiere clases presenciales, ¿y los docentes?

La decisión de retomar las clases de manera presencial es resistida por parte de los gremios docentes, ya que estos exigen la inmunización de maestros y profesores. Sin embargo, por la cantidad de dosis recibidas, esta premisa se ve bastante difícil de cumplir antes del inicio de clases.

Desde los gremios plantearon que no saben si las clases presenciales van a empezar el 17 de febrero, en el caso de Capital Federal. López, de Ctera y UTE, dijo que “todo indica que no”. Afirmó que si se guían “por los indicadores de los semáforos del ministerio de Educación de la Nación aprobados el año pasado ni se tendría que estar discutiendo”. Entre otras cuestiones, el gremialista afirmó que los indicadores demuestran que la curva de contagios crece y que “no tiene que haber clases”.