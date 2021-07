El Gobierno intenta que los mendocinos que vayan a viajar a Europa sean vacunados con AstraZeneca

Al inicio de la campaña de vacunación (en diciembre del año pasado) y en un contexto en que las vacunas no llegaban en demasía aún al país, no había siquiera chance de pensar en poder elegir la vacuna a recibir. De hecho, la propia jefa del programa de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar insistió una y otra vez en que las vacunas no se eligen y que “la mejor vacuna es la que le toca a uno”.

No obstante, luego de que durante las últimas semanas el ritmo de vacunación nacional y provincial se haya acomodado a un buen tiempo (a excepción de quienes aguardan las segundas dosis de Sputnik), el Gobierno de Mendoza confirmó que está intentando responder a una demanda puntual: vacunar con los componentes autorizados en Europa a quienes tengan programado un viaje al Viejo Continente (y cuenten con pasajes ya en su poder).

De las vacunas que han llegado a Argentina, en Europa solamente la AstraZeneca es la única que está autorizada y reconocida. Ignacio Blanco | Los Andes

Así lo confirmó la subsecretaria de Planificación de Salud de Mendoza, Mariana Álvarez, quien destacó que sí o sí se les exige los pasajes a quienes quieran recibir la vacuna específica y quien aclaró que bajo ningún punto de vista se están combinando las dos dosis de distintas vacunas. “La vacuna de AstraZeneca es la única que se acepta para ingresar a la Comunidad Europea. Por esto mismo, si una persona tiene programado un viaje a Europa y tiene su pasaje en mano, está autorizada a asistir al Vacunatorio Central para iniciar el esquema de vacunación con AstraZeneca. Pero esto solamente es para la primera dosis, para iniciar el esquema. Si la persona ya recibió la primera dosis de AstraZeneca, deberá esperar las ocho semanas que deben transcurrir entre el primero y el segundo componente”, se explayó Álvarez.

Excepciones

El viernes pasado comenzó la vacunación espontánea a los mayores de 18 años de toda la provincia. Según anunciaron desde el Ministerio de Salud, solamente involucra a las primeras dosis y está destinada a aquellas personas que están en condiciones de ser vacunadas y todavía -por diversas razones- no han sido inoculadas (son cerca de 400.000 mendocinos y mendocinas de un universo de 1,4 millones). Y entre el viernes y el domingo, solamente en tres departamentos se vacunó a más de 2.500 personas que se presentaron espontáneamente.

El Gobierno de Mendoza intenta vacunar con AstraZeneca a quienes tengan programado un viaje a Europa y ya tengan los pasajes. Orlando Pelichotti | Los Andes / Orlando Pelichotti

No obstante, en lo que tiene que ver con segundas dosis, el esquema de vacunación continuará funcionando únicamente por turnos. En ese sentido, Álvarez pidió a la población que ya recibió la primera dosis de Sinopharm o de AstraZeneca que no se presenten de forma espontánea para la segunda aplicación, ya que no serán vacunados.

“La segunda dosis se aplicará con turnos generados. La única posibilidad de que se aplique una segunda dosis de forma espontánea es que a la persona vacunada no le haya llegado la confirmación del turno y ya se hayan cumplido las cuatro semanas desde la primera dosis (en caso de la Sinopharm) o las ocho semanas (para AstraZenca). Estas personas si pueden presentarse espontáneamente para la segunda dosis, aunque hasta el momento han sido los menos. Y la mayoría de quienes recibieron la segunda dosis lo hicieron porque tenían turno”, agregó Álvarez.

El otro aporte de la vacunación

Científicamente hablando, la vacuna es la única barrera para combatir el coronavirus . Por esto mismo es que es tan importante inscribirse y presentarse en los 19 centros montados en Mendoza. No obstante, hasta el momento la campaña también ha jugado un rol clave en otro aspecto: identificación de personas indocumentadas,

“El otro día vino a la Nave una persona de 23 años que estaba indocumentada. Llegó para ser vacunada y eso permitió identificar la problemática de fondo, y que suele ser un problema para distintos aspectos del día a día. Es algo que se ve mucho en otros departamentos también, en los que hay mucho trabajo rural. Entonces la vacunación también es importante para aprovechar, identificar a estas personas e iniciar todo el trámite de documentación”, destacó por su parte la encargada del centro de vacunación de la Nave Cultural, Celeste Echegaray.